В Мариуполе после восстановления открылся госуниверситет, в котором располагался штаб «Азова»*

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В Мариуполе отремонтировали государственный университет, в котором во время ведения боёв размещался штаб «Азова»*. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин во время рабочей поездки в регион.
Он рассказал, что здание было сильно разрушено – в нём не было перекрытий, отсутствовало несколько стен. Теперь, после проведённого капитального ремонта, здание полностью подлежит для ведения образовательной деятельности.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что в городе восстановлено два вуза: Мариупольский государственный университет (МГУ) и Приазовский технический государственный университет (ПТГУ).
Он добавил, что сегодня студенты пришли в эти вузы. Теперь у них есть возможность «получать знания в комфортных современных условиях».
Кроме того, Фальков отметил, что наличие сразу двух учреждений высшего образования способствует развитию региона и привлекает в него большое количество молодёжи.
*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ
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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что в городе восстановлено два вуза: Мариупольский государственный университет (МГУ) и Приазовский технический государственный университет (ПТГУ).
Кроме того, Фальков отметил, что наличие сразу двух учреждений высшего образования способствует развитию региона и привлекает в него большое количество молодёжи.
*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ
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Анастасия Чинкова