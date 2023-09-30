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В Мариуполе заложили капсулу времени с посланиями для молодёжи в честь Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.
Капсулу разместили в главном парке года – Приморском. Она будет открыта ровно через 30 лет в день третьей годовщины воссоединения регионов с Россией – 30 сентября 2052 года.
Заместитель главы администрации Мариуполя Богдан Перепечай рассказал, что капсула была заложена вместе с молодежью. В послании рассказывается об истории региона, о том, через что ему пришлось пройти. Также содержится информация о Мариуполе, о военных событиях, которые происходили на его территории.
По словам Перепечай, это выдающееся событие, цель которого – сохранить память о нынешней ситуации для будущих поколений, чтобы они помнили об истории своего региона.
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Заместитель главы администрации Мариуполя Богдан Перепечай рассказал, что капсула была заложена вместе с молодежью. В послании рассказывается об истории региона, о том, через что ему пришлось пройти. Также содержится информация о Мариуполе, о военных событиях, которые происходили на его территории.
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Анастасия Чинкова