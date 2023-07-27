В Мастерской управления «Сенеж» состоялась церемония открытия Всероссийского форума «Территория смыслов»

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«Территория смыслов - это форум, который стал самым из узнаваемых, самым ярким в сфере молодежной политики. Все участники, которые пребывают на территорию смыслов работают одной командой и вся программа построена по принципу полного цикла. От зарождения идеи до его практического воплощения и реализации. На первой смене мы встречаем социологов, историков, философов, преподавателей гуманитарных дисциплин. Последующие смены, это Убеждать, Творить, Служить и другие», - рассказала руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева.