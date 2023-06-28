В МЧС посоветовали, как вести себя при встрече змеи

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Сотрудники МЧС дали совет: встретив змею в лесу или около дома, необходимо замереть
В МЧС России дали совет, как нужно себя вести при встрече со змеей. Об этом передает РИА Новости.
В телеграм-канале МЧС сообщили, что если вы увидели змею около жилого дома или в лесу, то должны применить правило «увидел—замри».
МЧС дополнило, что важно не совершать резких движений и действовать разумно.
Также сотрудники МЧС отмечают, что «чем больше ты знаешь о змеях, тем меньше боишься их».
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что эколог Пинаев раскрыл причины «нашествия» змей в Москве.
В телеграм-канале МЧС сообщили, что если вы увидели змею около жилого дома или в лесу, то должны применить правило «увидел—замри».
Также сотрудники МЧС отмечают, что «чем больше ты знаешь о змеях, тем меньше боишься их».
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что эколог Пинаев раскрыл причины «нашествия» змей в Москве.
Екатерина Коршунова