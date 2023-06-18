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Левое социалистическое движение Мексики: в Мехико умер внук Троцкого в возрасте 97 лет
В Мехико (Мексика) на 97-ом году жизни умер Всеволод Волков, внучатый племянник знаменитого революционера Льва Троцкого. Он оставался последним, кто застал трагическую гибель Троцкого, сообщает мексиканская организация Левого социалистического движения.
Всеволод - сын Зинаиды Волковой, старшей дочери Троцкого, родился 7 марта 1926 года в Советском Союзе. После трагической смерти его родителей, он переехал жить к своему дяде, Льву Седову, в Париж, где пробыл до смерти дяди.
В 1939 году Волков вместе с дедом переселился в Мексику. В следующем году он стал свидетелем двух покушений на Льва Троцкого и даже был легко ранен во время одной из атак.
Проживая в Мексике, Волков посвятил себя изучению химии и активному участию в местном социалистическом движении. В 1990 году он основал Музей Троцкого в доме, где жили его дед и бабушка, в районе Койоакан в Мехико. Всеволод Волков руководил этим музеем до своего конца.
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«Всеволод Волков, внук Льва Троцкого, ушел из жизни в возрасте 97 лет. Он был рядом с русским революционером в течение последних лет его жизни и оставался одним из самых преданных сторонников, активно отстаивая наследие и идеалы своего деда», - утверждается на сайте организации.
В 1939 году Волков вместе с дедом переселился в Мексику. В следующем году он стал свидетелем двух покушений на Льва Троцкого и даже был легко ранен во время одной из атак.
Проживая в Мексике, Волков посвятил себя изучению химии и активному участию в местном социалистическом движении. В 1990 году он основал Музей Троцкого в доме, где жили его дед и бабушка, в районе Койоакан в Мехико. Всеволод Волков руководил этим музеем до своего конца.
Ранее российский актер Дмитрий Сапронов умер на 51 году жизни.
Артем Кузьмин