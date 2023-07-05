В Мелитополе активисты закрасили украинскую символику

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Активисты организации «Юг Молодой» и фонда «Защитники Отечества» в Мелитополе закрасили на стенах здания украинскую символику. Об этом сообщает РИА Новости.
Молодые активисты заявили, что будут продолжать бороться с украинскими и нацистскими символами на территории Запорожской области. На данный момент на все территории Запорожской области участники акции закрасили около 60 подобных изображений.
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