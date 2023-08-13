В мэрии Анапы напомнили об опасности дельфинов для людей

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В мэрии Анапы напомнили отдыхающим об опасности приближения к дельфинам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Вид дельфинов, обитающий в Чёрном море, уже привык к многочисленным туристам и ведёт себя очень дружелюбно по отношению к ним. Однако во время игры или ловли рыбы животное может случайно задеть человека и даже потянуть его на дно, поэтому не стоит приближаться к нему слишком близко.
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Анастасия Чинкова