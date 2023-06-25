В мэрии рассказали работодателям, как организовать график 26 июня

В мэрии Москвы объяснили, как определить график в нерабочий понедельник





В этот день график работодатель определяет, исходя из внутреннего распорядка и действующих трудовых соглашений с сотрудниками.









Также по буднему расписанию будет работать Московская инвестиционная биржа. Банки самостоятельно определяют количество сотрудников, которого будет необходимо для функционирования организаций.