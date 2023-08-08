В МФТИ в Долгопрудном будут проектировать передовые беспилотные системы

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный
«Создание проектного офиса в МФТИ и связанных с ним центров компетенции позволит проектировать производство передовых беспилотных систем, конкурентоспособных на протяжении последующих 10-15 лет», — рассказал ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.
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