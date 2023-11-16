В МГИМО заявили, что Кобаладзе уволился по собственному желанию

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Заместитель декана факультета международной журналистики, профессор Юрий Кобаладзе уволился из Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД России по собственному желанию, об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу института.
«Кобаладзе с 14 ноября не работает в МГИМО. Увольнение по собственному желанию», - прокомментировали ситуацию в МГИМО.
При этом, сам профессор обсуждать эту тему с агентством отказался.
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