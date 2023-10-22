В МИД РФ рассказали, сколько россиян отказались от гражданства в этом году

Фото: istockphoto/yanik88
Директор консульского департамента МИД России Алексей Климов сообщил, что примерно 4,4 тыс. человек вышли из российского гражданства в 2023 году.
По данным Климова, за первые 9 месяцев 2023 года в российское гражданство за рубежом вступили 15,1 тыс. человек. Большинство приходится на детей, рожденных в смешанных браках, пишет РИА Новости.
За этот год российские загранучреждения удостоверили наличие гражданства по рождению 12,5 тыс. детям.
Ранее сообщалось, что в Минспорте хотят запретить российским спортсменам уезжать за границу. Министр спорта Олег Матыцин сообщил, что Минспорта совместно с Госдумой разработает ограничения на выезд за границу для талантливых отечественных спортсменов.
Читайте также:
В Минспорте хотят запретить российским спортсменам уезжать за границу
В Италии анонсируют новое закрытие границ в шенгенской зоне
Стало известно, где будет тренироваться Ангелопол, от которого все отказались
За этот год российские загранучреждения удостоверили наличие гражданства по рождению 12,5 тыс. детям.
Читайте также:
В Минспорте хотят запретить российским спортсменам уезжать за границу
В Италии анонсируют новое закрытие границ в шенгенской зоне
Стало известно, где будет тренироваться Ангелопол, от которого все отказались
Мария Фирсова