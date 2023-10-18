В микрорайоне Кашира-2 восстановили работу котельной

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В подмосковном микрорайоне Кашира-2 восстановили работу котельной, об этом сообщили на официальном сайте городского округа Кашира.
Напомним, 11 октября в 15:00 на магистральных тепловых сетях произошла авария. В связи с этим, была приостановлена работа котельни в деревне Горки. Подача тепла и горячего водоснабжения для жителей микрорайона Кашира-2 была временно приостановлена.
Заместитель главы округа Сергей Кирюхин провёл заседание оперативного штаба по поводу перебоев с холодным водоснабжением. В результате, котельная была вновь запущена, и сейчас выходит на исходные параметры работы.
Управляющие компании приступили к пуско-наладочным работам на внутридомовых системах еще 16 октября.
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Заместитель главы округа Сергей Кирюхин провёл заседание оперативного штаба по поводу перебоев с холодным водоснабжением. В результате, котельная была вновь запущена, и сейчас выходит на исходные параметры работы.
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Евгения Парфентьева