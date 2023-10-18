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В микрорайоне Кашира-2 восстановили работу котельной

18 октября 2023, 09:18
Фото: iStock/oksana fedina

Фото: iStock/oksana fedina

В подмосковном микрорайоне Кашира-2 восстановили работу котельной, об этом сообщили на официальном сайте городского округа Кашира.
Напомним, 11 октября в 15:00 на магистральных тепловых сетях произошла авария. В связи с этим, была приостановлена работа котельни в деревне Горки. Подача тепла и горячего водоснабжения для жителей микрорайона Кашира-2 была временно приостановлена.

Заместитель главы округа Сергей Кирюхин провёл заседание оперативного штаба по поводу перебоев с холодным водоснабжением. В результате, котельная была вновь запущена, и сейчас выходит на исходные параметры работы.


Управляющие компании приступили к пуско-наладочным работам на внутридомовых системах еще 16 октября.

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#авария
#котельная
#кашира
#заседание
#подмосковье
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Отопление почти во всех домах Химок включат к 19 октября
18 октября 2023, 10:00

Отопление практически во всех домах городского округа Химки планируют дать к 19 октября. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.
«По закону подача тепла может проводиться в течение 30 дней, но теплоснабжающая компания постарается уложиться в две недели. Сотрудники «Мосэнерго» устраняют более 10 повреждений на теплосетях в день. Во многие дома на улицах Победы и Кудрявцева уже поступило тепло. Держим ситуацию на контроле», – написал Хромушин в своём телеграм-канале.
Ранее в своем глава муниципалитета Дмитрий Волошин сообщал, что в Химках идут работы по восстановлению параметров отопления. Он уточнял, что до 16 октября во всех домах ТСК «Мосэнерго» должна была стабилизировать температурные показатели.  

В прошлом году в Химках периодически фиксировали нарушения теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения. Было решено модернизировать инфраструктуру. Министр энергетики Московской области Александр Самарин заявил, что запланированные на 2023 год работы по модернизации теплосетей в Химках полностью завершены. 
Фото: Минэнерго МО

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#отопление
#химки
#подмосковье
#московская область
#жкх
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Юрист Соловьёв предупредил водителей о новой схеме мошенничества
18 октября 2023, 09:58

Фото: istockphoto/mesteban75

Водители могут получать СМС-сообщения от мошенников под видом уведомлений о задолженности за проезд по платным трассам.
Об этом радиостанции Sputnik рассказал юрист Иван Соловьев. По его словам, из общего количества людей, которые получают такие сообщения, некоторое количество пользовалось платной трассой. Именно они попытаются оплатить проезд, ведь на некоторых платных трассах (ЦКАД) система оплаты проезда безбарьерная: водитель проезжает и в течение 5 дней должен сам оплатить проезд.

Данные мошеннические рассылки отправляются «слепо». Сообщения получают и автомобилисты, которые не ездили по таким трассам. Мошенники, рассылая такие уведомления, рассчитывают на совпадение обстоятельств.

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#водитель
#водители
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В Кашире продолжается строительство ЖК «Радужный»
18 октября 2023, 09:49

Фото: iStock/ilkercelik

В Кашире продолжается строительство жилого комплекса «Радужный» на улице 8 марта, об этом сообщили на официальном сайте городского округа Кашира.
«На данный момент на объекте закончены работы по монтажу конструкций здания корпуса №7. Проводятся работы по установке оконных блоков. В корпусе №6 выполняются работы по заливке перекрытия последнего этажа», - прокомментировали ситуацию представители администрации.

Отмечается, что работы проходят согласно графику. К тому же, как отметили авторы статьи, за ходом строительных работ ведётся неусыпный контроль. 

К тому же, ЖК «Радужный» — это первый объект, строящийся в Кашире с применением эскроу-счетов.

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#жк
#кашира
#подмосковье
#строительство
#дома
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В Кашире собрали рекордный урожай семенного картофеля
18 октября 2023, 09:37

Фото: iStock/Albert Yarullin

Аграрии в Кашире собрали рекордный урожай семенного картофеля, об этом сообщили на официальном сайте городского округа Кашира.
Помимо 30 сортов семенного картофеля, фермерское хозяйство «Седек» также собрало много зерновых и бобовых на полях Топкановского территориального отдела.

«Уборочная кампания у нас продолжается до сих пор – не ожидали такого обильного урожая. Выращиваем на своих полях 32 сорта семенного картофеля. В Подмосковье и близлежащих областях мы лидеры по количеству сортов», - прокомментировал ситуацию глава «Седек» Михаил Жаров. 

Отмечается, что хранилище, которое расположено в деревне Топканово, полностью заполнено картофелем. Автоматизированная ​система самостоятельно контролирует необходимые условия для хранения плодов.

После полного сбора урожая фермеры засеяли озимые культуры.

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#подмосковье
#кашира
#урожай
#картофель
#фермерские хозяйства
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Пользователи Reddit рассказали о лучшем сексе с инвалидами
18 октября 2023, 08:20

Фото: istockphoto/PatientFuel3487

Пользователи Reddit, занимавшиеся сексом с инвалидами, поделились воспоминаниями.
Истории опубликованы в разделе AskReddit, пишет «Лента.Ру». Девушка с ником PatientFuel3487 поведала о знакомстве с незрячим парнем.
 
«На первом курсе у меня был секс со слепым. Исключительно привлекательный, веселый, отличный парень. Такого страстного секса у меня больше не было. Из-за отсутствия зрения он использовал в спальне все остальные органы чувств. Потом он уехал за границу. Но я его никогда не забуду. С ним я впервые испытала настоящий оргазм»,-вспоминает PatientFuel3487.
Пользователь emanon691 встречался с девушкой, парализованной ниже пояса после аварии. Она предпочитала оральный секс и массаж спины. Но молодые люди расстались из-за переезда. Парень вспоминает её как самого крутого человека. 
 
Девушка с ником baconandpotates имела связь с парнем, который страдал от мышечной дистрофии и передвигался на инвалидной коляске.
 
«Мне приходилось быть сверху, потому что ему не хватало сил, чтобы двигаться. Я была его первым сексуальным партнером. Он любил флиртовать и отлично целовался. Потом отношения закончились, но мы остались друзьями. В 28 лет он умер. Мне до сих пор его не хватает»,- пишет baconandpotates.
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#секс
#отношения
#инвалиды
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В России показали боевых роботов БР-2 и БРГ-1
В Москве на выставке «Интерполитех» показали боевых роботов БР-2 и БРГ-1
18 октября 2023, 05:58

Фото: iStock/aapsky

На выставке «Интерполитех» в Москве впервые представлены наземные роботизированные системы БР-2 с подвижными пулеметными установками и Минер БР-1 для минирования, используемые в специальных военных операциях (СВО), сообщает ТАСС, ссылаясь на Научно-производственное объединение «Грань».
Посетители выставки также могут ознакомиться с робототехническим комплексом БРГ-1, предназначенным для эвакуации раненых и перевозки грузов.

Представители НПО отметили, что все три робототехнических комплекса демонстрируются впервые и успешно применяются в СВО. В данный момент более 60 таких боевых роботов используются в зоне СВО. Управление платформами осуществляется при помощи джойстика, и российские военнослужащие быстро овладевают этой техникой.

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#перевозки
#выставки
#сво
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Мужчина заработал миллионы на кастрации и отрезании пенисов
18 октября 2023, 02:58

Фото: istock / grinvalds

Подсудимый в Великобритании, обвиненный в серьезных телесных повреждениях, признался, что он отрезал пенис другому мужчине, сообщает издание Daily Mail.
Мариус Густавсон известен как «Евнуходел». Он увлекался экстремальной модификацией тела. В течение нескольких лет он и его команда проводили опасные хирургические процедуры с участием добровольцев, транслируя весь процесс в Интернете. Все они были частью субкультуры «нуллосов», то есть мужчин, которым были удалены гениталии.

Те, кто хотел видеть записи операций на веб-сайте Густавсона, должны были платить. Согласно данным следствия, он заработал не менее 200 тысяч фунтов стерлингов (24 миллиона рублей) на кастрациях и ампутации гениталий.

На суде Густавсон признал вину в сговоре с целью причинения тяжких телесных повреждений, в двух случаях совершения тяжких телесных повреждений и в незаконном удержании средств, заработанных преступным путем. Кроме того, он признался в создании двух видео с непристойным содержанием, в которых участвовал ребенок.

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#видео
#чат
#тела
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Юрист Соловьёв предупредил водителей о новой схеме мошенничества
18 октября 2023, 02:41

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Юрист Иван Соловьёв предупредил водителей, что после проезда\ по платной трассе им могут под видом уведомлений о задолженности приходить СМС-сообщения от мошенников. Об этом пишет радио Sputnik.
«К сожалению, у нас пока еще достаточно высокая уязвимость баз данных, связанных с банками, с пенсионными, социальными вопросами, а также с информацией о владельцах автомобилей. Если происходит утечка, людям начинают приходить ссылки, искусственно сгенерированные сообщения, в частности, о том, что они якобы должны оплатить проезд по платной трассе», — цитирует издание слова собеседника.

Соловьёв отметил, что такие рассылки делаются вслепую. Получатели не обязательно действительно пользовались платной автодорогой, и аферисты рассчитывают на обычное стечение обстоятельств.

При получении подобного сообщения нужно в первую очередь проверить информацию и удостовериться в наличии задолженности, порекомендовал эксперт. Также можно приобрести транспондер, благодаря которому деньги за проезд по платным трассам будут списываться автоматически.

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#эксперт
#проезд
#юрист
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В Петербурге проходят обыски у возможных соучастников избиений прохожих
У возможных соучастников избиений прохожих на юге Петербурге проходят обыски
18 октября 2023, 01:10

Фото: iStock/Chalabala

На местах проживания предполагаемых соучастников нападений на прохожих на юге города проводятся обыски, сообщили на сайте Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Петербургу. Видеоматериалы с нападениями, которые распространялись в Telegram-каналах, стали основой для начала следственных мероприятий.
Как утверждается, после задержания шести молодых людей, участие которых сейчас проверяется, возбуждено несколько уголовных дел по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (о хулиганстве, совершенном группой лиц) в Московском и Красносельском районах города.

Согласно версии следствия, эти молодые люди исходя из хулиганских мотивов, нападали на случайных прохожих, провоцируя стычки в общественных местах и применяя физическое насилие.

Ранее председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил инициировать уголовное дело в связи с распространенными в сети видеозаписями нападений на людей в Петербурге.

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