В микрорайоне Кашира-2 возобновят подачу тепла и ГВС 13 октября в 12:00

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Подача горячего водоснабжения и тепла в микрорайоне Кашира-2 будет восстановлена 13 октября в 12:00, об этом сообщила администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
11 октября в 15:00 на магистральных тепловых сетях произошла авария. В связи с этим, была приостановлена работа котельни в деревне Горки. Подача тепла и горячего водоснабжения для жителей микрорайона Кашира-2 была временно приостановлена.
Сразу после восстановления подачи ресурсов управляющие компании приступят к починке внутридомовых коммуникаций.
Представители администрации принесли свои извинения местных жителям за доставленные неудобства.
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«Учитывая объем ремонтных работ и время на слив и заполнение тепловых сетей, ориентировочное время возобновление подачи тепла и ГВС в 12:00 13 октября», - прокомментировали ситуацию представители администрации.
Представители администрации принесли свои извинения местных жителям за доставленные неудобства.
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Евгения Парфентьева