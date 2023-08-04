В микрорайоне Южный установили технические средства для безопасного движения

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Работы по установке технических средств для организации безопасного движения во дворе дома № 27 на улице Заводской в микрорайоне Южный начали 3 августа.
К депутату Совета депутатов Виталию Ласкавцу обратилась местная жительница с просьбой обеспечения безопасности движения возле детской площадки во дворе дома № 27 по улице Заводская, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Чтобы выполнить просьбу жительницы, специалисты выполнили устройство технических средств организации дорожного движения принудительного снижения скорости.
Для дополнительной безопасности специалисты установили антипарковочные полусферы.
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«Ко мне обратилась жительница и поделилась своими опасениями: неподалеку с площадкой расположены крупные магазины, которым нужен постоянный доступ автомобилей. Для этого они пользуются дорогой внутри двора. Дети, как известно, не ограничиваются играми на детском комплексе, поэтому важно обеспечить безопасность», — рассказал депутат Виталий Ласкавец.
Для дополнительной безопасности специалисты установили антипарковочные полусферы.
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Алиса Сергиенко