В Минцифры сообщили о возвращении IТ-специалистов в Россию

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Глава Минцифры РФ Максут Шадаев считает, что программа по возвращению IТ-специалистов в страну не потребовалась
По словам Максута Шадаева, отдельной программы, чтобы вернуть в Россию айтишников, не потребовалось: специалисты возвращаются сами. Об этом глава Минцифры рассказал на форуме «CNews кейсы».
«Известия» пишут, что тренд на возвращение специалистов подтвердили в российских компаниях. Шадаев обещал предоставить точные данные о том, сколько специалистов вернулись на родину, через неделю или две.
Ранее Володин заявил, что более половины граждан РФ, уехавших после февраля 2022, уже вернулись. Вячеслав Володин написал в своём тг-канале, что «чужбина Родиной не станет». По его мнению, многие россияне вернулись, потому что поняли, что дом там, где близкие и родной язык, а кто-то вернулся из-за комфорта, признав, что мало государств, которые могут предоставить подобные условия, как в России.
«Известия» пишут, что тренд на возвращение специалистов подтвердили в российских компаниях. Шадаев обещал предоставить точные данные о том, сколько специалистов вернулись на родину, через неделю или две.
Мария Фирсова