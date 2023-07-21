Стало известно, когда начнётся приём заявок на отсрочку от армии для IT-специалистов

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Работодатель увидит заявки в своем личном кабинете на портале и подтвердит их. Если у сотрудника нет личного кабинета на Госуслугах или он сам не может отправить личные данные, то организация может внести его в список.
Ранее сообщалось, что призывной возраст для срочной службы составит от 18 до 30 лет. Во время осеннего призыва будут действовать прошлые нормы, новые же начнут действовать во время весеннего призыва 2024 года.
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