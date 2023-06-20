В Минцифры заявили об отсутствии планов ограничить мессенджеры для общения

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Шадаев заявил об отсутствии планов ограничить мессенджеры для личного общения
Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в России нет планов в ограничении приложений для общения. Его слова передает ТАСС.
Другие комментарии по этой теме не уточняются. Отметим, что ранее появилась идея блокировки в России популярного мессенджера WhatsApp. Однако, Шадаев утверждает, что обсуждений по этому вопросу нет.
Также, в Минцифры сообщили о возвращении IТ-специалистов в Россию. По словам Максута Шадаева, особых мер, чтобы вернуть в Россию айтишников, не потребовалось.
Другие комментарии по этой теме не уточняются. Отметим, что ранее появилась идея блокировки в России популярного мессенджера WhatsApp. Однако, Шадаев утверждает, что обсуждений по этому вопросу нет.
Дана Игумнова