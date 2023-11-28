В Минфине предложили снизить крепость алкогольного мороженого

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Министерство финансов России предложило ограничить крепость алкогольного мороженого и иных спиртосодержащих замороженных десертов до 1,2%. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что в настоящее время средняя крепость таких десертов варьируется от 7 до 10%. Однако в Минфине предложили ограничить крепость 1,2%, чтобы она была такой же, как в квасе, ароматических и пряных сиропах.
При этом в ведомстве отметили, что ограничение распространения таких десертов не предполагается, поскольку они не входят в список товаров-исключений перечня спиртосодержащей продукции и не попадают под действие закона о регулировании алкогольного рынка и его ограничений.
Таким образом, продажа алкогольного мороженого разрешена в общественных местах и вблизи детских учреждений. Также отсутствуют ограничения по продаже такой продукции лицам, не достигшим 18-летнего возраста.
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При этом в ведомстве отметили, что ограничение распространения таких десертов не предполагается, поскольку они не входят в список товаров-исключений перечня спиртосодержащей продукции и не попадают под действие закона о регулировании алкогольного рынка и его ограничений.
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Анастасия Чинкова