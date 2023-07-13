В Министерстве просвещения РФ анонсировали создание портала психологической помощи для школьников

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«Зачастую нужен внешний человек, с кем можно поделиться той или иной проблемой. Потому что, если проблемой не поделиться, она потом накапливается и может проявиться деструктивно», —объяснил Сергей Кравцов. Его слова передаёт ТАСС.Портал начнет работать в конце лета. Консультации будут проходить в закрытом режиме.
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