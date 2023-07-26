Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Министерстве жилищной политики Подмосковья провели личный прием граждан

В Министерстве жилищной политики Подмосковья провели личный прием граждан

26 июля 2023, 11:52

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Во вторник, 25 июля, министр жилищной политики Московской области Инна Федотова, ее первый заместитель Людмила Ращепкина и заместитель министра Ольга Иванникова провели личный прием граждан по различным жилищных вопросам.

Личный прием проводился в очном и дистанционном формате, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В рамках личного приема поднимались вопросы восстановления прав обманутых дольщиков, достройка проблемных объектов, улучшение жилищных условий, получение разрешительной документации, комплексное развитие территорий, переселение из жилья, признанного аварийным и другое.



Были рассмотрены все поступившие обращения, проведены консультации и даны разъяснения. Ответственные исполнители получили поручения от представителей ведомства для решения определенных вопросов заявителей.

Для записи на предстоящий прием необходимо позвонить по телефону: 8 (498) 602 31 13.

Читайте также:

Глава Чехова Артамонов провел личный прием граждан.

Глава Дмитровского округа провел личный прием граждан.

Подарки от губернатора на юбилей получили больше 35 тысяч подмосковных жителей.
#Личный прием
#личный прием граждан
#жилищные условия
Читайте нас в
Россияне стали активно интересоваться религиозной литературой
26 июля 2023, 11:48

Фото:istockphoto/Dima Berlin

Спрос на религиозную литературу вырос в первом полугодии 2023 года на 40% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.
Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные издательской группы «Эксмо-АСТ».
 
Рост читательского интереса к религиозной литературе зафиксирован впервые с 2017 года. В предыдущие годы спрос на такую литературу только падал.
 
Также выросли продажи книг по психологии и саморазвитию. Терять читателей начала эзотерическая, историческая и художественная литература.
 
Данную тенденцию подтверждает и маркетплейс Ozon. Религиозные книги, по его данным, стали популярнее на 121%.

Читайте также:

​В России подорожают книги

В России уменьшился ассортимент книжных магазинов

«Малыш и Карлсон», «Ёжик в тумане», «Буратино»: Что читают дети в Москве


 
#религия
#книги
#читатели
Читайте нас в
Подмосковный Технопарк «Импульс» построит цех для обработки металла
26 июля 2023, 11:33

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство металлообрабатывающего цеха № 3 Технопарка «Импульс» в селе Растуново городского округа Домодедово.

Застройщиком проекта выступит ООО Технопарк «Импульс», сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Здание площадью 2459 кв. метров будет предназначено для изготовления гидромолотов, ковшей, и другого навесного оборудования Impulse. После строительства и ввода в эксплуатацию металлообрабатывающего цеха будет создано 37 рабочих мест.


ООО Технопарк «Импульс» специализируется на производстве навесного оборудования для дорожно-строительной, коммунальной техники, а также гидромолотов собственной разработки, что является флагманским продуктом завода.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

Читайте также:

В Подмосковье построили спортивный комплекс с ледовой ареной и бассейном.

Многофункциональный комплекс стоимостью почти 5 миллиардов рублей построят в Красногорске.

В Одинцовском округе построят ресторан известной сети.

#ЦСС
#строительство
#Домодедово
#технопарк
Читайте нас в
Депутат Лантратова предложила создать квоты в частных детсадах и школах для детей ветеранов
26 июля 2023, 11:19

Фото: iStock/dolgachov

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила создать квоты в частных детских садах и школах для бесплатного обучения детей ветеранов боевых действий. Об этом сообщает RT.
Парламентарий подчеркнула, что в государстве продолжается развитие системы частных учебных заведений, особенно школ и детсадов. По словам Лантратовой, обучение в таких учебных заведениях для многих граждан России слишком дорого и недоступно.

Ранее президент РФ Владимир Путин в рамках своего послания Федеральному собранию сообщил, что семьи участников СВО должны быть окружены заботой и почётом.

В ходе реализации послания Путина в федеральном законодательстве было закреплено право детей военнослужащих и детей лиц, которые пребывают в добровольческих формированиях, на первоочередной приём в государственные и муниципальные детские сады и школы.

«На основании изложенного прошу Вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в нормативно-правовые акты в части создания квот на безвозмездное обучение до 10% от общего числа поступающих в частные детские сады и частные школы для детей ветеранов боевых действий», — приводит слова депутата RT.

Читайте также:

Депутат Лантратова поддержала идею создания «народного школьного набора»

В России предложили создать унифицированный «народный школьный набор»

В Госдуме предложено выдавать учителям деньги на посещение музеев и театров
#школа
#детский сад
#ветеран
#квота
Читайте нас в
В Минэкономразвития анонсировали безвизовый туристический обмен с Китаем
Решетников анонсировал запуск групповых безвизовых поездок в Иран и Китай с 1 августа
26 июля 2023, 11:08

Фото: iStock/btgbtg

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что в ближайшее время между Россией и Китаем будет введен безвизовый режим. Об этом он сообщил в ходе совещания по развитию туризма.
По его словам, первые группы уже отправятся в поездку в ближайшее время. Министр отметил, что все организационные мероприятия завершены и страны обменялись перечнем туристических операторов, через которых станет возможно осуществлять поездки. 

Глава ведомства добавил, что в настоящее время проводятся работы по расширению географии авиасообщения с Россией совместно с Минтрансом. 

Отмечается, что длительность безвизовой поездки в КНР и Иран, не должна ​превышать 15 дней. 

Читайте также: 

Турция усложнит получение гражданства, чтобы вступить в ЕС

Еврокомиссия отказала Турции в приеме в ЕС в 2024 году

Товарооборот России и Китая за первое полугодие увеличился на 40,6 процента
#Китай
#Россия
#безвизовый режим
Читайте нас в
Член СПЧ Кабанов предложил выдворять мигрантов из России за хулиганство на 20 лет
26 июля 2023, 11:01

Фото: Фотобанк МО

В Совете по правам человека предложили ужесточить контроль за мигрантами, а именно расширить список правонарушений, за которые мигрантов необходимо выдворять из страны.
«Парламентская газета» пишет, что член СПЧ Кирилл Кабанов считает, что рост преступлений в России, которые совершают мигранты, напрямую связан с ростом миграционного потока - его следует уменьшить. В данный момент 70% мигрантов неподконтрольны государству, сообщает Кабанов. По словам эксперта, даже за мелкое хулиганство мигрантов нужно выдворять из России «без права возвращения минимум лет на 20».
 
По данным МВД, за первые полгода 2023 года иностранцы совершили в Росии 22,4 тысячи преступлений, это на 6,3% больше, чем в прошлом году.
 
Сейчас выдворить иностранца из страны могут за нарушение миграционного законодательства (работу без патента, несвоевременную постановку на учет, за незаконный оборот и потребление наркотиков). Также мигранту могут запретить въезд в страну, если он уже привлекался к административной ответственности 2 раза за год или более.
 
Также Кабанов считает, что бизнесмены, которые приглашают иностранцев на работу, должны за них отвечать.

Читайте также:

Глава антикоррупционного комитета Кабанов предложил решение проблемы мигрантов в Котельниках

В России растет число преступлений среди мигрантов

Воробьёв поручил главам муниципалитетов решить связанные с мигрантами вопросы
#мигранты
#преступление
#Россия
Читайте нас в
Дочь президента Мозамбика рассказала о разграблении Африки
26 июля 2023, 11:01

Фото: iStock/rarrarorro

Дочь первого независимого президента Мозамбика Саморы Машела, правозащитница из Мозамбика Жозина Машел рассказала, что сегодня Африку пытаются разграбить иностранные государства. Об этом сообщает RT.
Машел отметила, что раньше Африка была разграблена колонизаторами, сегодня иностранные государства пытаются делать это другими способами.

«Когда речь идёт о присутствии всех этих иностранных сил, в действительности мы говорим в контексте дальнейших действий, направленных на получение ресурсов. Эти войны сейчас ведутся в несколько иной форме», — приводит слова Жозины Машел RT.

Правозащитница подчеркнула, что с этим нужно бороться, вкладываясь в людей и в объединение Глобального Юга.

Читайте также:

​​​​​Путин заявил, что Россия поддерживает стремления стран Африки к прогрессу

Путин в дни саммита Россия - Африка встретится с каждым лидером отдельно

Россия готовится открыть посольства практически во всех странах Африки
#Африка
#Мозамбик
#Жозина Машел
#разграбление
Читайте нас в
В Серпухове создадут две особо охраняемые природные территории
26 июля 2023, 10:50

Фото: Минэкологии МО / Е. Суслова

В городском округе Серпухов проектируют две новые особо охраняемых природных территорий. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии и природопользования Московской области.
Планируется организовать природный заказник «Смешанно широколиственные леса в окрестностях реки Сушка» и памятник природы «Стратотипический разрез Серпуховского яруса». Предполагается, что их общая площадь превысит 700 га. 
 
По данным министерства, в окрестностях Сушки в сельском поселении Данковское в особой охране нуждаются сосновые боры, дубравы и липняки. Там также установлено местообитание змееголовника Рюйша. Это растение внесено в Красную книгу Московской области. 
 
Создание ООПТ «Стратотипический разрез Серпуховского яруса» поможет защитить уникальный геологический разрез карьера «Заборье», где в ХХ веке были вскрыты отложения серпуховского яруса нижнего карбона. Это ценное место для исследований не только геологов, археологов, но и палеонтологов, так как там можно обнаружить останки древних рыб и беспозвоночных.

Читайте также:
 
На полигон ТБО «Лесная» в Серпухове будут водить экскурсии после завершения рекультивации

Работы по рекультивации полигона «Лесная» в Серпухове идут согласно графику

В Подмосковье после благоустройства откроются 4 территории
 

#Минэкологии МО
#ООПТ
#флора
#фауна
#растения
#Красноая книга МО
#Серпухов
#Московская область
#Подмосковье
Читайте нас в
Эксперты предложили обсудить дизайн школьной формы со старшеклассниками
В Национальном родительском комитете предложили раз в три года обсуждать дизайн школьной формы
26 июля 2023, 10:40

Фото: IStock/Sergei Ramiltsev

Во II полугодии 2024 года эксперты Роскачества представят окончательную редакцию стандарта на форму для школы. Производители, которые захотят маркировать свою продукцию как «школьная форма» должны будут обязаны исполнять требования нового ГОСТа.
В Национальном родительском комитете поддержали идею единого стандарта для школьной формы. Однако исполнительный директор организации и советник президента Ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский заявил, что экспертное сообщество должно вместе с родителями обсуждать предлагаемые требования.
«Главное, чтобы не было такого, что какой-то чиновник наверху принял решение и всё. В конечном итоге это ни к чему хорошему это не приведёт. Нужно говорить с родительским и с экспертным сообществом. Дизайн формы должен быть таким, чтобы школьники носили её, а не пытались от неё избавиться. Мы даже предлагали, чтобы ученики старших классов, активисты приняли участие в обсуждении, чтобы они могли что-то посоветовать. Потому что взрослые принимают решение, но форму будут носить дети каждый день», — сказал Юрий Оболонский в беседе с «Радио 1». 
Собеседник также согласился с тем, что со временем дизайн школьной формы может устареть. Он предложил родителям и экспертам раз в три года обсуждать форму для учащихся.
«Существует же при ГОСТе какая-то экспертная группа. Если бы родители с этой экспертной группой встречались для консультаций раз в три года – это была бы очень хорошая идея», — добавил эксперт.
Читайте также: 

Почти 50% россиян выступили за введение единой школьной формы в России

Родителям рассказали, как записать будущего первоклассника в школу не по месту регистрации

Психолог Анастасия Екушевская назвала основные признаки того, что ребёнку не подходит школа
#школьная форма
#Юрий Оболонский
#ГОСТ
Читайте нас в
Путин поприветствовал гостей и участников форума Россия-Африка
Путин: Россия поддерживает стремление Африки к экономической стабильности
26 июля 2023, 10:33

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин поприветствовал гостей и участников экономического и гуманитарного форума Россия-Африка, соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте Кремля.
«Сегодня Африка все более уверенно заявляет о себе в качестве одного из полюсов формирующегося многополярного мира», - прокомментировал ситуацию Путин.  

Как отметил российский лидер, сейчас Африка все более уверенно стремится к экономической стабильности, развиваясь в производстве, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании и прочих областях.  

Владимир Путин отметил, что за последние годы сотрудничество России и Африки вышло на новый уровень. При этом, Россия готова и дальше всецело поддерживать Африку в вопросах суверенитета и участии в решении глобальных вопросов.  

Читайте также:

Посол Аветисян: Россия и Танзания подпишут соглашение о гражданском авиасообщении

Путин написал статью для жителей Африканского континента

Патрушев: БРИКС строит работу на принципах равноправия и открытости


#Путин
#Гуманитарный форум
#Африка
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников