В Министерстве жилищной политики Подмосковья провели личный прием граждан

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Личный прием проводился в очном и дистанционном формате, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В рамках личного приема поднимались вопросы восстановления прав обманутых дольщиков, достройка проблемных объектов, улучшение жилищных условий, получение разрешительной документации, комплексное развитие территорий, переселение из жилья, признанного аварийным и другое.
Были рассмотрены все поступившие обращения, проведены консультации и даны разъяснения. Ответственные исполнители получили поручения от представителей ведомства для решения определенных вопросов заявителей.
Для записи на предстоящий прием необходимо позвонить по телефону: 8 (498) 602 31 13.
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