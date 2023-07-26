В Министерстве жилищной политики Подмосковья провели личный прием граждан

Застройщиком проекта выступит ООО Технопарк «Импульс», сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Здание площадью 2459 кв. метров будет предназначено для изготовления гидромолотов, ковшей, и другого навесного оборудования Impulse. После строительства и ввода в эксплуатацию металлообрабатывающего цеха будет создано 37 рабочих мест.





ООО Технопарк «Импульс» специализируется на производстве навесного оборудования для дорожно-строительной, коммунальной техники, а также гидромолотов собственной разработки, что является флагманским продуктом завода.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.



Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.



ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.



Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.



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