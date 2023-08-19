В Минобороны сообщили о создании отечественного смартфона, который заменит зарубежные аналоги

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Россия в конце нынешнего года может получить смартфон, который полностью заменит зарубежные аналоги.
Замруководителя департамента информационных систем Министерства обороны Российской Федерации, руководитель проекта ЭРА-IT полковник Николай Лишин сообщил, что российский смартфон, который сможет полностью заменить функционал иностранных устройств, возможно, появится в России к концу текущего или началу 2024 года.
По словам Лишина, на выставке инновационного технополиса «Эра» на форуме «Армия-2023» продемонстрировали ряд смартфонов, близких к полному функционалу.
Специалист сравнил новую модель с российской операционной системой «Аврора», отметив, что «РОСА Мобайл» отстаёт на восемь лет.
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По словам Лишина, на выставке инновационного технополиса «Эра» на форуме «Армия-2023» продемонстрировали ряд смартфонов, близких к полному функционалу.
К концу 2023 — началу 2024 года «мы получим уже полнофункциональный смартфон, который может позволить человеку отказаться от устройства иностранного производства»-считает полковник Лишин. Его слова приводит ТАСС.Ранее в Сети появились первые фото и видео российского смартфона «Р-ФОН» с операционной системой «РОСА Мобайл». Он получит 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной. Однако ведущий аналитик «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин заявил в эфире «Радио 1», что России такой проект не подходит.
Специалист сравнил новую модель с российской операционной системой «Аврора», отметив, что «РОСА Мобайл» отстаёт на восемь лет.
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Мария Фирсова