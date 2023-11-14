В Минобороны Украины опровергли отставку командующих ВСУ

В Минобороны Украины опровергли информацию об отставке нескольких командующих ВСУ. Об этом представители ведомства сообщили в соцсетях.
«Министерство обороны Украины не комментирует слухи или непроверенную информацию. Все работают в штатном режиме, решения обсуждаются в координации с Генштабом», — говорится в публикации.
Ранее «Радио 1» сообщало, что министр обороны Рустем Умеров планирует уволить троих командующих ВС Украины, включая командующего объединёнными силами Сергея Наева.
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