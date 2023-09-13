В Минобороны утвердили перечень болезней, препятствующих службе по контракту

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Напомним, поводом для разговоров о проведении мобилизации в России осенью 2023 года, стал фейковый указ за подписью министра обороны России Сергея Шойгу, в котором говорится, что в рамках мобилизационных мероприятий, требуется призвать 200 тысяч россиян. Преимущественно, указ распространяют украинские СМИ и Telegram--каналы.
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