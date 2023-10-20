В Минпромторге назвали марки автомобилей для чиновников

Фото: iStock/Vera Tikhonova
Минпромторг назвал модели автомобилей, которые будут закупаться для чиновников в качестве служебного транспорта.
Так, в список вошли шесть марок легковых автомобилей: Lada, УАЗ, «Москвич», Aurus Evolute и Haval.
В ведомстве отметили, что список будет постепенно пополняться по мере выпуска новых моделей.
Также уточняется, что в приоритете стоят госзакупки автомобилей с высокой степенью локализации. Для покупки иных машин необходимо специальное разрешение.
Напомним, что с предложением пересадить госслужащих на отечественные автомобили выступил президент России Владимир Путин. В Минпромторге добавили, что такая мера позволит повысить спрос на российские авто, а также поспособствует развитию отрасли.
Читайте также:
Путин: Чиновники точно должны ездить на отечественных автомобилях
В Совфеде пересаживать чиновников на отечественные авто призвали постепенно
«АвтоВАЗ» сообщил, что располагает мощностями для обеспечения чиновников автомобилями
В ведомстве отметили, что список будет постепенно пополняться по мере выпуска новых моделей.
Напомним, что с предложением пересадить госслужащих на отечественные автомобили выступил президент России Владимир Путин. В Минпромторге добавили, что такая мера позволит повысить спрос на российские авто, а также поспособствует развитию отрасли.
Читайте также:
Путин: Чиновники точно должны ездить на отечественных автомобилях
В Совфеде пересаживать чиновников на отечественные авто призвали постепенно
«АвтоВАЗ» сообщил, что располагает мощностями для обеспечения чиновников автомобилями
Анастасия Чинкова