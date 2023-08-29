В Минпросвещения опровергли данные об исключении из ЕГЭ по литературе русской классики

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Из ЕГЭ по литературе в 2024 году не будут исключать произведения российской классики. Такую информацию предоставили в пресс-службе Министерства просвещения РФ.
«Распространенная ранее информация об исключении произведений Д.И. Фонвизина, В.А. Жуковского, А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя и других из заданий ЕГЭ не соответствует действительности», - говорится в сообщении министерства.
Напомним, накануне комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей во главе с председателем Ниной Останиной направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову просьбу объяснить, по какой причине из списка литературы для ЕГЭ были вычеркнуты произведения отечественных классиков.
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Элина Позднякова