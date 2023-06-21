Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Минпросвещения предложили переименовать уроки ОБЖ

В Минпросвещения предложили переименовать уроки ОБЖ

21 июня 2023, 19:36

Фото: iStock/Canetti

Кравцов: ОБЖ в школах могут переименовать в «Основы безопасности и защита Родины»
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что школьный предмет ОБЖ могут переименовать в «Основы безопасности и защита Родины». Об этом он сообщил в интервью изданию РИА Новости.

По его словам, в рамках изучения дисциплины, обучающиеся смогут контактировать с военнослужащими. Он пояснил, что российские бойцы, которые участвовали в боевых действиях в зоне СВО, смогут приходить на занятия и рассказывать правду. В настоящее время в ведомстве обсуждается возможность принятия данного решения, заключил министр.


Ранее «Радио 1» сообщало, что выпускник военной академии подарил Путину счастливые часы.


#Минпросвещения
#Россия
#ОБЖ
#СВО
Читайте нас в
В Свердловской области неизвестный застрелил директора завода «Пластблок»
05 июля 2023, 12:25

Фото: iStock/Motortion

В Верхней Пышме Свердловской области неизвестный застрелил директора завода «Пластблок» Сергея Лухманова в его кабинете.
Об этом сообщил портал E1.ru, ссылаясь на местного жителя. Сообщается, что убийца легко проник на территорию завода и вошёл в кабинет Лухманова, где и застрелил его.
 
Сергея Лухманова не удалось спасти. Убийца сбежал. Позже его тело нашли в районе Залесье.
 
В региональном СК не стали комментировать убийство, а в компании подтвердили порталу E1.ru случившееся.

Читайте также:

В Краснодаре пенсионерка искала киллера, чтобы убить участкового

В Кишиневе арестовали мужчину, который застрелил двух человек в аэропорту

Мужчина смертельно ранил свою дочь из ружья в Красноярском крае

#Свердловская область
#Верхняя Пышма
#Пластблок
Читайте нас в
«Юнармия» проведет общеразвивающую творческую программу «Юнармия Арт»
05 июля 2023, 12:17

Фото: iStock/anatols

ВВПОД «Юнармия» проведет дополнительную общеразвивающую программу «Юнармия Арт» с 25 сентября по 16 октября 2023 года.
Проходить мероприятие будет на базе Международного детского центра Артек. Отбор на участие будет проводится с 19 июня по 26 июля 2023 года. Принять участие в программе смогут участники Движения в возрасте от 11 до 17 лет. Желающие присоединиться к мероприятию должны выполнить конкурсные задания, которые закреплены в Положении.

Конкурс будет проводиться в несколько этапов, после чего, успешному кандидату предложат регистрацию на мероприятие. 

Целью конкурса является выявление новых и поддержка наиболее достойных участников, добившихся успехов в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней вокальной, хореографической, декоративно-прикладной и художественной деятельности и успешно выполнивших конкурсное задание. 

Читайте также: 

В Подмосковье пройдет ежегодный фестиваль «Сделано в Хотьково»

В Подмосковье пройдет гастрономический фестиваль «Вар-Варенье»

Фестиваль «Таврида.АРТ» состоится в августе


#дети
#программа
#соревнования
#Артек
Читайте нас в
Глава Рособрнадзора Музаев рассказал, сколько выпускников сдали ЕГЭ на 300 баллов в этом году
05 июля 2023, 12:13

Фото: Минобразования МО

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время пресс-конференции рассказал, что 17 российских выпускников получили 300 баллов за три предмета на ЕГЭ.
По словам Музаева, ещё 456 российских школьников сдали на 200 баллов 2  экзаменационных предмета, 7084 выпускника получили 100 баллов по одному из предметов.

В этом году выпускники общеобразовательных учреждений Белгородской области были освобождены от сдачи ЕГЭ. Вместо этого экзамена они должны будут пройти собеседование в институтах, а также в университетах.

Вузы Белгородской области получили поручение от Министерства науки и высшего образования РФ.

Читайте также:

Воробьёв поздравил с окончанием учебного года олимпиадников и стобалльников

Вузы начислят дополнительные баллы к поступлению за участие в СВО

Вассерман прокомментировал инициативу отмены ЕГЭ





#ЕГЭ
#выпускники
#экзамены
Читайте нас в
Сотрудники Минпромторга прекратят использование iPhone для рабочих коммуникаций
05 июля 2023, 12:00

iStock/Tatiana Sidorova

4 июля чиновникам из Минпромторга и подведомственным ему организаций разослали распоряжение, которое запретит использовать мобильные устройства Apple в рабочих коммуникациях с 17 июля.
«Ведомости» пишут, что данное распоряжение за подписью первого замминистра Василия Осьмакова получили сотрудники Минпромторга 4 июля.
 
Аналогичные запреты начнут действовать и в других крупных ведомствах и регионах в ближайшее время.
 
В приказе Минпромторга обозначен прямой запрет на использование «мобильных устройств Apple в служебной деятельности». Контроль за соблюдением запрета возложен на заместителя главы ведомства Василия Шпака.
 
В марте «Коммерсантъ» сообщал, что сотрудникам внутриполитического блока администрации президента рекомендовали поменять iPhone на смартфоны других марок. В июне сотрудники ФСБ сообщили, что несколько тысяч устройств Apple, которые использовали российские дипломаты, были заражены американскими спецслужбами вредоносным ПО.

Читайте также:

В кабмине сообщили о мерах безопасности при работе с информацией

В России возник переизбыток iPhone на рынке

В МИД РФ высказались по поводу «заражения» смартфонов россиян


#iPhone
#Минпромторг
#запрет
Читайте нас в
Британский турист, испортивший стену Колизея, заявил, что не знал о древности памятника
05 июля 2023, 11:56

Фото: iStock/Elena Perova

Британский турист, который нацарапал свое имя и имя своей девушки на стене римского Колизея, заявил, что узнал о том, насколько этот памятник архитектуры древний, только после происшествия. Об этом сообщает газета «il Messaggero».
Отмечается, что турист написал покаянное письмо в прокуратуру и мэрию Рима, в котором выразил свои сожаления и признался, что ранее ему не было известно о древности памятника.

Сообщается, что римская прокуратура проводит расследование по обвинению в нанесении ущерба культурной ценности. Действия вандала вызвали массовое возмущение в политических кругах и итальянских СМИ.

Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано обвинил британского туриста Ивана Данаилова в невоспитанности и призвал строго его наказать.

Уточняется, что по итальянскому законодательству вандалу грозит штраф на сумму от 2,5 тысячи до 15 тысяч евро, а также ему может грозить лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Читайте также: 

Камеры помогли поймать вандала, изрисовавшего граффити весь Ногинск

В Химках задержан вандал, бросивший венок в Вечный огонь

В Пушкине пассажир срезал полсотни ремней безопасности в трёх автобусах

#вандализм
#Колизей
#Рим
Читайте нас в
Сайт РЖД и мобильное приложение подверглись хакерской атаке
05 июля 2023, 11:52

Фото: iStock/ksvetlaya

В РЖД сообщили о хакерской атаке на сайт и мобильное приложение, предпринимаются меры по восстановлению работы компании.
Сообщается, что кассы на станциях и вокзалах работают в прежнем режиме. Об этом ​РЖД сообщили в своем телеграмм-канале. 

Массированная хакерская атака не повлияла на движение поездов и расписание. Компания принесла извинения за неудобства и заверила, что вскоре мобильный сервис и сайт возобновят работу. 

Читайте также: 

Русские хакеры Killnet заразили вирусом Европейский инвестиционный банк

На сети крымского оператора связи была совершена хакерская атака

На станции Площадь трёх вокзалов открыли новый вестибюль

#РЖД
#хакерская атака
#сайт
Читайте нас в
Родителям рассказали, как записать будущего первоклассника в школу не по месту регистрации
05 июля 2023, 11:49

Фото: istockphoto / standret

С 6 июля в Подмосковье стартует вторая волна записи в первый класс, когда можно будет подать заявление в школу не по месту регистрации.
«С 6 июля в Подмосковье стартует вторая волна записи в первый класс. Будет открыт прием заявлений в школы не по месту регистрации», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Подать заявление в образовательное учреждение не по месту регистрации можно только при наличии свободных мест. Подать заявку на зачисление в школу можно до 5 сентября на региональном портале госуслуг.

Ирина Каклюгина добавила, что оригиналы документов не нужны, все сведения будут проверять удалённо. В школу также приходить не надо. Как подчеркнула вице-губернатор, новая система сделала запись детей в школу быстрой и удобной.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника – это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

Читайте также:

Психолог Анастасия Екушевская назвала основные признаки того, что ребёнку не подходит школа.

В Подмосковье появится концептуальная школа с эко-тропами, экспериментальным огородом и садом с тактильными камнями.

В Мытищах построят новую школу на 1100 мест с внутренним двором.
#Школьник
#первоклассник
#первый класс
#запись в школу
#школа
#Подмосковье
Читайте нас в
Россельхознадзор сообщил о четырех жителях Тувы с диагнозом «сибирская язва»
05 июля 2023, 11:44

IStock/Halfpoint

Диагноз «сибирская язва» обнаружен у четырёх жителей Республики Тыва.
ТАСС пишет, что первого заболевшего госпитализировали в конце июня. На данный момент диагноз «сибирская язва» подтвердили у четырех человек в Барун-Хемчикском районе Республики Тыва. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

В Минздраве республики информацию пока не прокомментировали. 

Читайте также: 

На границе с Россией в Монголии выявили 137 очагов чумы

Названы основные способы защиты от сибирской язвы

Вирусолог Малышев исключил возможность вспышки сибирской язвы в Подмосковье

#Тыва
#сибирская язва
#диагноз
Читайте нас в
В ДНР заявили о начале третьей волны контрнаступления ВСУ
05 июля 2023, 11:41

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский завил, что ВСУ начали третью волну контрнаступления, чтобы показать успехи к грядущему саммиту НАТО.
По его словам, ВСУ не удается прорвать линию российской обороны, несмотря на то, что от Днепра и до стыка в Запорожской области и ДНР «все полыхает». Об этом он заявил в эфире «Соловьев Live».

Кимаковский отметил, что в новую волну наступления ВСУ пошли для того, чтобы продемонстрировать успехи на линии боевого соприкосновения перед грядущим саммитом НАТО в Вильнюсе. 

Читайте также: 

Украинские военные сходят с ума и отказываются идти в наступление

В США заявили, что наступление ВСУ идет медленнее, чем ожидалось

Рогов: утром 5 июля ВСУ могут перейти в масштабное наступление


#ВСУ
#наступление
#саммит
#НАТО
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников