В Минпросвещения предложили переименовать уроки ОБЖ

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Кравцов: ОБЖ в школах могут переименовать в «Основы безопасности и защита Родины»
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что школьный предмет ОБЖ могут переименовать в «Основы безопасности и защита Родины». Об этом он сообщил в интервью изданию РИА Новости.
По его словам, в рамках изучения дисциплины, обучающиеся смогут контактировать с военнослужащими. Он пояснил, что российские бойцы, которые участвовали в боевых действиях в зоне СВО, смогут приходить на занятия и рассказывать правду. В настоящее время в ведомстве обсуждается возможность принятия данного решения, заключил министр.
Ранее «Радио 1» сообщало, что выпускник военной академии подарил Путину счастливые часы.
По его словам, в рамках изучения дисциплины, обучающиеся смогут контактировать с военнослужащими. Он пояснил, что российские бойцы, которые участвовали в боевых действиях в зоне СВО, смогут приходить на занятия и рассказывать правду. В настоящее время в ведомстве обсуждается возможность принятия данного решения, заключил министр.
Анастасия Крестьянова