В Минпросвещения рассказали о насилии и угрозах в отношении учителей из новых регионов РФ

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«И сейчас угрожают. Те педагоги, которые работают в наших четырех субъектах, находящихся в этой ситуации, это герои, абсолютные герои, потому что с украинской стороны угрожают. И не только угрожают - пытаются применять и различные насильственные действия к педагогам», - прокомментировал ситуацию Бугаев.
Он также отметил, что несмотря на весь этот ужас, педагоги продолжают выходить на работу.
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