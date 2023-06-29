В Минпросвещения рассказали о поэтапном введении нового предмета в школы РФ

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Глава Минпросвещения РФ Кравцов: Введение «Основ безопасности и защиты Родины» в школы РФ будет поэтапным
По его словам, поэтапное включение дисциплины в школьную программу не увеличит нагрузку на учеников. Он также добавил, что в рамках нового предмета будут изучаться понятия воинской обязанности. Напомним, что нововведение будет включено в школьную программу с 1 сентября 2024 года.
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Анастасия Крестьянова