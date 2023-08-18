В Минпросвещения РФ взяли на контроль ситуацию с занижением зарплат учителей в Хакасии

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«Это абсолютно недопустимо и неправомерно. Как можно решить свои политические цели и задачи такими методами? Конечно, мы разберемся. Я в Минтруда переговорю. Эту ситуацию надо поправлять, менять», —заявил Сергей Кравцов.
До этого к Сергею Кравцову обратился секретарь Хакасского отделения партии «Единая Россия» Сергей Сокол. Он просил прояснить ситуацию в дискриминацией учителей в регионе.
Сергей Сокол рассказал, что учителям урезали зарплаты на 20-25%. К примеру, в Ширинском районе зарплаты педагогов с 46 тысяч рублей сократили до 36 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что россияне захотели стать айтишниками из-за денег. Почти половина (47%) жителей России хотели бы стать IT-специалистами. Для многих препятствием становятся сложное обучение, возраст или нынешняя работа.
IT-сфера привлекательна для россиян высокой зарплатой (41%), стабильностью и востребованностью на рынке труда (34%).Но готовы сменить сферу деятельности не все. 33% опрошенных вообще не заинтересованы в IT, а 20% уже трудятся в этой сфере.
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