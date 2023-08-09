В Минсельхозе ожидают снижение цен на мясо в конце августа

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Небольшой рост цен на мясо в России вызван сезонным фактором, в конце августа ожидается их снижение. Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе общения с журналистами.
По его словам, снижение цен на мясо произойдет из-за роста его производства.
Глава ведомства сообщил, что по его прогнозам, цены стабилизируются в конце последнего летнего месяца или в начале осени. Он также отметил, что ситуация на рынке не является критичной.
Министр заверил, что дефицита продукции в России не ожидается и существенного роста цент также не произойдет.
Ранее, правозащитник Павлов сообщил, что к осени мясо в России начнёт постепенно дешеветь.
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Глава ведомства сообщил, что по его прогнозам, цены стабилизируются в конце последнего летнего месяца или в начале осени. Он также отметил, что ситуация на рынке не является критичной.
Ранее, правозащитник Павлов сообщил, что к осени мясо в России начнёт постепенно дешеветь.
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Анастасия Крестьянова