В Минсельхозе ожидают снижение цен на мясо в конце августа

Депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев поддержал идею о нанесении предупреждающих надписей о вреде табака и алкоголя на все аксессуары, связанные с этими товарами, и добавил, что предупреждения лучше писать на каждой сигарете.