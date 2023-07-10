В Минстрое сообщили, что лишь четверть молодых семей получит субсидии на жилье

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В Счетной палате обнаружили, что из предусмотренных программой на этот год 4,5 млрд рублей уже потрачено 87% (3,9 млрд рублей).
В Минстрое сообщили, что сокращать сроки реализации программы не планируют. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала, что «Молодая семья» — недофинансированный проект. По её словам, ситуаций, когда семья выбыла из очереди, не получив помощи, быть не должно.
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