В Минтрансе напомнили о правилах использования электросамокатов в непогоду

Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В первую очередь всегда катайтесь на электросамокатах на специализированных дорожках. Это поможет избежать рисков столкновений с другими транспортными средствами. Движение по проезжей части категорически запрещено. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Самокат предназначен для эксплуатации одним человеком. Поездка вдвоем может закончиться, в лучшем случае, падением. Кроме этого, брать пассажиром или арендовать отдельный электросамокат для ребенка/подростка категорически запрещается.
Также резкие маневры на мокром асфальте и листьях могут стать причинами потери контроля над СИМ и дальнейшим падением. Стоит отметить, что езда в состоянии опьянения запрещена правилами и может привести к более тяжелым последствиям, чем другие факторы.
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