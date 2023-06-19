В Минтруде рассказали, сколько дней россияне будут отдыхать в следующем году

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Глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что в ближайшее время ведомство опубликует проект постановления о праздничных днях в 2024 году
«Известия» пишут, что в следующем году к первому мая добавят ещё два выходных дня. Нерабочими днями будут понедельник, вторник и среда. В сумме, вместе с воскресеньем, на Первомай жители России будут отдыхать 4 дня подряд.
Продолжительность новогодних праздников останется прежней. На работу нужно будет выйти с 8 января.
Ранее стали известны самые популярные семейные направления для отдыха в июле. Самым популярным направлением для семейных путешествий стал Санкт-Петербург (11,5% от всех бронирований отелей по России). На втором месте находится Адлер (9,8%), на третьем расположилась Москва (8,5%).
Продолжительность новогодних праздников останется прежней. На работу нужно будет выйти с 8 января.
Мария Фирсова