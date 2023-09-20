В Минцифры рассказали о будущем YouTube и WhatsApp в России

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Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что блокировка платформы произойдет в том случае, если сервис продолжит размещать материалы, в которых содержится информация, направленная на взращивание враждебного отношения к России и иная агрессивная информация, противоречащая российскому законодательству.
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