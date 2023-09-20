Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Минцифры рассказали о будущем YouTube и WhatsApp в России

В Минцифры рассказали о будущем YouTube и WhatsApp в России

Шадаев опроверг информацию о возможной блокировке YouTube и WhatsApp
20 сентября 2023, 17:06
Фото: iStock/Adam Yee

Фото: iStock/Adam Yee

Глава Минцифры Максут Шадаев прокомментировал информацию о возможной блокировке сервисов YouTube и WhatsApp в России. Он сообщил, что вопрос об этом в настоящее время не стоит. Об этом глава ведомства сообщил в кулуарах Kazan Digital Week.

Прежде, информация о возможном отключении сервисов неоднократно появлялась в сети. Обсуждение было вызвано сообщениями ведомства о том, что YouTube не выполняет требования российского законодательства.

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что блокировка платформы произойдет в том случае, если сервис продолжит размещать материалы, в которых содержится информация, направленная на взращивание враждебного отношения к России и иная агрессивная информация, противоречащая российскому законодательству.

Читайте также:

Минцифры раскрыло сроки начала полноценной работы единого реестра воинского учета

Минцифры прекратит лицензировать пейджинговую связь

Минпромторг РФ дополнило список товаров, разрешённых для параллельного импорта
#сервис
#youtube
#информация
#минцифры
#рф
Читайте нас в
Автоэксперт Кадаков предложил разрешить оформлять ОСАГО на водителя
20 сентября 2023, 17:07

Фото: iStock/everydayplus

Главный редактор автомобильного журнала «За рулем» Максим Кадаков прокомментировал в беседе с Общественной службой новостей законопроект, который предлагает внести поправки в закон о государственной регистрации транспортных средств.
В конце этого месяца в Госдуме рассмотрят законопроект, который предлагает внести поправки в закон о государственной регистрации транспортных средств. Согласно этому законопроекту, произойдет отмена обязанности для водителей машин предъявлять полис ОСАГО при постановке автомобиля на учет, а также разрешение регистрации транспортного средства, которое объявлено в международный розыск через Интерпол.

По мнению Кадакова, такой законопроект может усложнить жизнь автомобилистов. Кадаков утверждает, что плюс заключается в том, что снять машину с учета в некоторых ситуациях будет проще, однако есть и нюансы. Эксперт посчитал договор купли-продажи, которые можно будет заключать через «Госуслуги», экзотическим способом, ведь обычно такие документы заключают в письменной форме.

«Наличие страховки никак не связано и не должно быть связано с регистрацией автотранспорта. Потому что регистрацией автотранспорта занимается собственник. У вас может и прав не быть. У вас может быть несколько автомобилей в собственности – хоть 10 – а прав у вас нет. Зачем вам полис ОСАГО? Не понятно», — цитирует Кадакова Общественная служба новостей.

Кадаков заключил, что система ОСАГО в целом требует перестроения.

Читайте также:

Кабмин не поддержал законопроект о снижении стоимости ОСАГО для российских авто

Центробанк поддержал идею о введении краткосрочных полисов ОСАГО

Минфин назвал размер штрафа за отсутствие ОСАГО

#эксперт
#розыск
#договор
#жизнь
#закон
#осаго
#госуслуги
#документы
#учёт
#законопроект
#полис
#кабмин
#поправки
#служба
Читайте нас в
Сослуживец назвал погибшего сотрудника Мособлпожспаса из Балашихи настоящим профессионалом
20 сентября 2023, 16:58

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Спасатель 201-й ПСЧ Мособлпожспаса Олег Калмыков погиб в результате проведения спасательной операции по поиску людей в облаках дома, пострадавшего от взрыва газа в Балашихе.

«Олег — спасатель с большой буквы. Лично с ним принимал участие в ликвидации многих ЧС. Отличный человек, коллега, профессионал своего дела. Очень жаль, что его больше нет с нами», — рассказал бывший коллега погибшего спасателя Роман Урсов.

Спасатель Олег Калмыков погиб в результате повторного обрушения перекрытий дома, в этот же момент погиб его коллега из Ногинского спасательного центра МЧС России Магомед Нальгиев, ещё 4 спасателя пострадали, их направили на лечение в медицинские организации.

20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.

Жителей дома, в котором произошёл взрыв газа, эвакуировали в пункт временного размещения в доме культуры «Балашиха».На месте работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты.

Экспертиза состояния дома займет около двух дней. Специалисты проверят прилегающие к пострадавшему подъезды, чтобы убедиться, что повреждения не пойдут дальше и исключить риск повторного обрушения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Читайте также:

Под завалами дома в Балашихе может оставаться пятилетний ребёнок.

Власти Подмосковья выплатят компенсации пострадавшим при взрыве газа в Балашихе.

Воробьёв пообещал оказать помощь жителям пострадавшего от взрыва газа дома в Балашихе.

#дело
#балашиха
#следственный комитет
#мчс
#уголовное дело
#лечение
#подъезды
#взрыв
#человек
#специалисты
#дома
#взрыв газа
Читайте нас в
Подмосковный стадион «Арена Химки» отметил 15-летний юбилей
20 сентября 2023, 16:33

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил сотрудников, спортсменов и жителей города с 15-летним юбилеем стадиона «Арена Химки», который является важнейшим спортивным объектом города.
Стадион «Арена Химки» — крупнейшая арена, где проходят футбольные матчи от городского до международного масштаба, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.

Стадион может вместить на своих трибунах до 15 тысяч болельщиков.
«Комплекс «Арена Химки» возведен на историческом месте. Ещё в 1963 году Химкинский Городской Совет принял решение о строительстве на берегу Канала имени Москвы небольшого стадиона на 5000 мест — именно там был открыт предшественник «Арены» стадион «Новатор», — рассказал глава округа Дмитрий Волошин. 
Существующую сегодня «Арену Химки» начали строить в 2005 году, а первый матч между футбольными командами «Химки» — «Сатурн» и принято считать датой рождения нового стадиона. 

На стадионе «Арена Химки» проходили матчи отборочных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы, на поле выходили такие команды как «Бавария» и «Манчестер Сити».

В ходе Чемпионата мира по футболу 2018 «Арена Химки» служила тренировочной площадкой для сборной команды Перу. 

На сегодняшний день в структуру «Арены Химки» входят стадионы «Родина» и «Новые Химки», баскетбольный центр «Химки», спортивные комплексы «Родина» и «Юность», который в октябре откроют после масштабной реконструкции.

Читайте также:

Минэкологии Подмосковья назвало Химки назвали самым чистым городом в регионе.

Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту в Химках собрали 75 участников.

ФК «Химки» обыграл «Арсенал» в Первой лиге чемпионата России.
#чемпионат мира по футболу
#химки
#москва
#строительство
#турнир
#комплекс
#стадион
#матч
#клуб
#дмитрий волошин
#соревнования
#мероприятия
#тренировки
#игры
Читайте нас в
Жильцы разрушенного дома в Балашихе получат денежные компенсации
20 сентября 2023, 15:53

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов заявил, что жильцы разрушенного при взрыве бытового газа в Балашихе смогут получить социальную помощь, также им будут выплачены федеральные выплаты в случае потери имущества.
«Семьи, пострадавшие в результате обрушения дома в Балашихе, могут обратиться к своему депутату в Мособлдуме для получения экстренной социальной помощи. Ко мне, Ефимову Тарасу Васильевичу и Шапкину Владимиру Николаевичу», - написал Брынцалов в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что те, кто частично или полностью потеряли имущество могут рассчитывать на федеральную компенсацию. Брынцалов подчеркнул, что правительство Подмосковья не оставит в беде пострадавших в трагедии, и предоставит им всю необходимую помощь.

Кроме того, он выразил соболезнования семьям погибших от взрыва газа в жилом дом в Балашихе.

20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Читайте также:

Причиной взрыва в балашихинской девятиэтажке могла стать утечка газа в квартире

Следователи проводят обыски в УК и газовой компании после взрыва в Балашихе

Два спасателя погибли при обрушении стены дома в Балашихе








#помощь
#пострадавшие
#дом
#уголовное взрыв газа
Читайте нас в
Власти Подмосковья выплатят компенсации пострадавшим при взрыве газа в Балашихе
20 сентября 2023, 15:47

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

Семьи погибших и пострадавшие при взрыве газа в многоквартирном доме в Балашихе получат компенсации. Об этом заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«Семьям погибших будет выплачено по 1 миллиону рублей. Пострадавшим тяжелой степени тяжести — по 500 тысяч рублей, средней — 300 тысяч рублей и легкой — 100 тысяч рублей. На восстановление имущества в квартирах будет выплачено по 30 тысяч рублей на человека, одиноко проживающим — по 50 тысяч рублей. На сутки жители будут размещены в гостиницах городского округа Балашиха», — сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.  

По словам вице-губернатора, дом подлежит восстановлению. Специалисты оценивают период восстановления в 9 месяцев. Жителям 3 подъезда, который наиболее серьёзно пострадал от взрыва — будут компенсированы средства на аренду жилья на период восстановления дома. 

Специалисты сдадут квартиры после восстановления дома с отделкой и новой сантехникой. 

20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.

Экспертиза состояния дома займет около двух дней. Специалисты проверят прилегающие к пострадавшему подъезды, чтобы убедиться, что повреждения не пойдут дальше и исключить риск повторного обрушения.

На месте работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

Андрей Воробьёв провёл штаб на месте взрыва в Балашихе.

Воробьёв пообещал оказать помощь жителям пострадавшего от взрыва газа дома в Балашихе.

Два спасателя погибли при обрушении стены дома в Балашихе.
#губернатор
#дело
#балашиха
#помощь
#квартиры
#дом
#евгений хромушин
#уголовное дело
#подъезды
#взрыв
#жители
#специалисты
#дома
#взрыв газа
Читайте нас в
«Лето шлёт последние воздушные поцелуи»: Синоптик назвал самые тёплые дни в Подмосковье
Синоптик Шувалов рассказал о предстоящих дождях, холоде и тепле в Подмосковье
20 сентября 2023, 15:47

Фото: IStock/Noppasin Wongchum

Предстоящая неделя в Московской области будет насыщена на климатические изменения. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, уже 21 сентября в регионе пройдёт небольшой дождь, а дневная температура снизится на три-четыре градуса. Однако ближе к выходим очень порадует жителей Подмосковья летней погодой.
«Сегодня в ночь и завтра под утро будет небольшой дождь, и температура завтра будет не такая яркая, как сегодня. День будет на три-четыре градуса ниже – 20… 21 градус, но затем тепло наберёт новую силу и уже в пятницу, субботу и воскресенье температура поднимется до 24, а по югу области — до 25 градусов тепла. Лето шлёт нам последние воздушные поцелуи», — сказал Шувалов.
Читайте также: 

Терапевт Чайкин рассказал, почему отдых в бархатный сезон безопаснее летнего

Вильфанд спрогнозировал, когда в Москве кончится климатическое лето

Жителям Центральной России рассказали, когда вернется летняя погода
#дождь
#лето
#температура
#тепло
#подмосковье
#москва
Читайте нас в
Брынцалов выразил соболезнования в связи с трагедией в Балашихе
20 сентября 2023, 15:40

Фото: пресс-служба Московской областной Думы

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов выразил соболезнования семьям погибших от взрыва газа в жилом дом в Балашихе.
«На данный момент известно о нескольких погибших, двое из которых — спасатели. Сотрудники МЧС Магомед Нальгиев и Олег Калмыков, настоящие Герои, которые ценой собственных жизней до последней минуты были верны своему призванию. Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь пострадавшим и семьям погибших, не оставить их наедине с личным горем. Мы разделяем вашу боль и горечь утраты. Светлая память», — сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.

Жителей дома, в котором произошёл взрыв газа, эвакуировали в пункт временного размещения в доме культуры «Балашиха».На месте работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты.

Экспертиза состояния дома займет около двух дней. Специалисты проверят прилегающие к пострадавшему подъезды, чтобы убедиться, что повреждения не пойдут дальше и исключить риск повторного обрушения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

Читайте также:

Андрей Воробьёв провёл штаб на месте взрыва в Балашихе.

Администрация Балашихи запустила горячую линию для помощи пострадавшим от последствий взрыва.

Глава округа Балашиха Сергей Юров выразил благодарность за поддержку губернатору Подмосковья.
#спасатели
#дело
#балашиха
#следственный комитет
#мчс
#уголовное дело
#сергей юров
#игорь брынцалов
#подъезды
#взрыв
#память
#специалисты
#герои
#администрация
#сотрудники
#дома
#взрыв газа
Читайте нас в
Запрет на сделки с недвижимостью: без личного участия или в МФЦ?
Юрист Кваша рассказал, как запретить сделки с недвижимостью по биометрии
20 сентября 2023, 15:31

Фото: IStock/dusanpetkovic

В этом году на портале «Госуслуг» появилась новая функция: запрет на сделки с недвижимостью без личного участия собственника. Оформить её можно только при наличии загранпаспорта нового образца или с помощью биометрических данных. Есть ли другие способы защитить свою квартиру, «Радио 1» управляющий партнёр юридического бюро «Кваша и партнёры» Дмитрий Кваша.

Запрет на сделки с недвижимостью: зачем нужно?

Обычно владельцы таким образом пытаются защитить свою недвижимость от мошеннических действий. После наложения запрета никто без ведома и согласия собственника не сможет продать или подарить такой объект, сдать его в длительную аренду или отдать в залог. 

Это как запрет на взятие кредита или займа: вы можете оформить такую функцию, и тогда под вашими данными никто не сможет получить кредит, пока вы не разблокируете такую функцию на «Госуслугах» в бюро кредитных историй. Здесь также. Если вы в ближайшее время ничего не собираетесь делать с квартирой: продавать, дарить и так далее, то можно поставить запрет, а потом в нужный момент снять и спокойно провести сделку.   

Как оформить запрет на сделки с недвижимостью?

Без собственника

Подать заявление о запрете государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия собственника можно на портале «Госуслуг». Это может сделать сам собственник или его законный представитель. Для этого нужен паспорт заявителя, его ИНН и кадастровый номер недвижимости. Чтобы оформить запрет, нужно подписать его усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Однако подпись можно получить только при наличии загранпаспорта нового образца либо с помощью биометрических данных.

Почему именно загранпаспорт, а не паспорт гражданина РФ?

В обложку загранпаспорта встроена технология NFC. Некоторые банки считают это цифровой подписью. То есть мы можем прислонить паспорт к телефону и подписать документ, согласие на обработку или передачу данных.

А передавать биометрические данные безопасно?

Переживать лишний раз за сбор биометрических данных не нужно. Всем спецслужбам ваши данные, вплоть до анализов, уже давно известны. Всё это при желании можно достать.

Можно ли оформить запрет на сделки с недвижимостью в МФЦ?

Кому-то очень тяжело разобраться в мобильных устройствах и тем более понять, как и куда прикладывать чип из загранпаспорта, чтобы его считали. Поэтому есть вариант просто пойти в МФЦ и там написать заявление, либо обратиться к родственникам и попросить помочь с этим через портал «Госуслуги».  

Читайте также: 

Цифровой паспорт: адвокат Захидов рассказал, как и где будет работать новый документ

Адвокат Захидов предсказал «колоссальную» утечку данных после доступа МВД к гаджетам россиян

Юрист Хаминский назвал новые правила безопасности в интернете
#мфц
#недвижимость
#паспорт
#госуслуги
#запрет
#загранпаспорт
#ограничения
#заявление
Читайте нас в
Оптовые цены на топливо в России резко упали
20 сентября 2023, 15:29

Фото: istock / bigtunaonline

Стоимость нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) резко снизилась, стоимость бензина АИ-95 уменьшилась на 5,06 %, до 69 272 рублей за тонну, а АИ-92 по итогам торгов в среду упал в цене на 6% - до 66083 рублей за тонну.
 Но падение цен на безнин не отразилось на дизельном топливе, его цена по-прежнему бьет рекорды. Последний раз стоимость дизеля достигла 75 036 рублей за тонну, то есть увеличилась на 0,46%.

Изменение цент на топливо произошло на фоне обеспокоенности российского правительства по поводу роста оптовых цен на горючее и его дефицита.

Ранее президент РФ Владимир Путин в рамках проведения ВЭФ прокомментировал ситуацию с ростом цен на безнин. Глава РФ заявил, что правительство занимается вопросами урегулирования. 

Читайте также:

Столичные АЗС вновь повысили цены на дизельное топливо

Товарооборот между Россией и США упал до рекордного минимума
Россиянам раскрыли причину роста цен на нефть


Читайте нас в
Достижения.рф