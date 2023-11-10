В Минздраве оценили показатель младенческой смертности в России

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Показатель младенческой смертности в России находится на рекордно низком уровне по сравнению с другими странами. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Показатели сегодня младенческой смертности самые низкие за всю историю России. Если сравнить их с другими странами, то это фактически на 20% ниже, чем в США», - сказал Мурашко в рамках на выставки «Россия».
По его словам, в России функционирует порядка 180 перинатальных центров. Врачи могут выхаживать детей, рожденных с весом от 500 граммов.
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Элина Позднякова