В Мытищах изменили схему движения

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Схема движения изменена для оптимизации движения транспорта в Москву, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На Олимпийском проспекте закрыли одну полосу движения по направлению от улицы Сохвозной до кругового пересечения с Волковским шоссе, также закрыт выезд с Пироговского шоссе на круговое движение. Ограничения продлятся до 21 сентября.
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