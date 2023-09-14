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В Мытищах изменили схему движения

14 сентября 2023, 10:48
Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

На выезде из Пироговки на Олимпийском проспекте в Мытищах временно изменилась схема движения.

Схема движения изменена для оптимизации движения транспорта в Москву, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.


На Олимпийском проспекте закрыли одну полосу движения по направлению от улицы Сохвозной до кругового пересечения с Волковским шоссе, также закрыт выезд с Пироговского шоссе на круговое движение. Ограничения продлятся до 21 сентября.

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Опрос: больше 70% россиян никогда не просили компенсацию за переработки
14 сентября 2023, 10:30

Фото: IStock/shironosov

Только 27% россиян знают о возможности получить дополнительную плату за переработку. Об этом «Радио 1» сообщили эксперты Авито Работа со ссылкой на опрос, в котором приняли участие 10 тысяч человек.
Согласно исследованию, больше всех свои трудовые права отстаивают жители Волгограда (33%), Уфы (33%) и Омска (32%). Чаще всего такие специалисты работают в сфере бухгалтерии (39%), администрирования (34%), IT (32%) и производства (31%).

Как рассказал директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков, не интересовались порядком оплаты сверхурочных часов 43% россиян. Он напомнил, что все работники в России могут требовать за переработку повышенную оплату или внеочередной выходной. Это будет обязательный отгул, который предусмотрен в случаях переработки, согласно Трудовому кодексу.
«Сегодня знание о трудовом праве распространяется и применяется работодателями все больше, так как компании стремятся к обеспечению комфорта и сохранению баланса между работой и личной жизнью сотрудников. Предполагается, что с порядком оплаты сверхурочных часов сотрудник должен ознакомиться самостоятельно, он прописан в Трудовом кодексе, но также у каждого работающего россиянина есть возможность обсудить подробности данной процедуры с HR-отделом»‎, — рассказал он.
Также опрос показал, что 73% россиян никогда не пользовались правом на получение доплаты за сверхурочную работу. Треть опрошенных россиян знает о возможности выплаты за дополнительные отработанные часы, но она им ни разу не пригодилась. Меньше всего перерабатывают жители Казани (38%), Москвы (35%), Воронежа (34%) и Екатеринбурга (34%). В разрезе отдельных сфер реже работают сверхурочно работники страхования (37%), банкинга (36%), строительства (35%) и торговли (35%).

В то же время 35% опрошенных не знают о компенсации сверхурочных часов, интересуются этим вопросом. Оставшиеся 7% не осведомлены об этой информации и не хотят её узнавать.

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#работники
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Московские водители посоревнуются за выход в финал конкурса профессионального мастерства
Столичные грузоперевозчики проведут внутренние конкурсы водительского мастерства
14 сентября 2023, 10:11

Фото: istockphoto/Apriori1

На текущей и следующей неделях в московских подразделениях крупнейших транспортных компаний-грузоперевозчиков России пройдут внутренние конкурсы водительского мастерства. Победители примут участие в федеральном этапе состязания.
Финал конкурса за звание «Лучший водитель России - 2023» пройдет 29 октября в Ставрополе и будет приурочен к Дню автомобилиста. Организаторами состязания в профессиональном мастерстве выступает общественная организация «Водители России» при поддержке губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

Президент общественной организации «Водители России» Олег Тороша отметил, что конкурс не просто выявит настоящих асов водительского дела, но и станет отличной профориентационной площадкой, послужит делу вовлечения молодежи в транспортную сферу и знакомству молодых людей с профессией водителя.

Конкурс согласован с министерством транспорта России. Представители ведомства примут участие в церемонии открытия соревнований и награждении победителей и призеров. Оценивать мастерство водителей будут члены судейской команды, куда войдут эксперты транспортной отрасли и руководители российских автомобильных ассоциаций.

Конкурс водительского мастерства «Лучший водитель России» от общественной организации «Водители России» планируется проводить ежегодно.

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#профессия
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Горелкин: В Госдуме не исключают блокировку WhatsApp при появлении каналов
14 сентября 2023, 09:58

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Первый заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что мессенджер WhatsApp могут заблокировать на территории РФ из-за появления каналов, которые позволят массово распространять информацию.

При блокировке социальных сетей американской компании Meta*, WhatsApp не стали блокировать, так как он является средством для передачи личных сообщений.

«Если продукт экстремистской компании Meta* начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена», – сообщает замглавы комитета по информбезопасности.
Напомним, что причиной для ограничений стало решение компании, позволяющее пользователям соцсетей «призывать к насилию против россиян и российских солдат» из-за проведения СВО на территории Украины.

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#мессенджеры
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Глава Красногорска Волков открыл новую спортивную площадку
14 сентября 2023, 09:16

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

По просьбам жителей на территории жилого комплекса «Аристово-Митино» оборудовали новую спортивно-детскую площадку.
Церемонию открытия площадки посетил глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава муниципалитета подчеркнул, что общение с жителями является самым действенным способом выявления и решения проблем на территориях, в связи с тем, что об изношенности площадки главе рассказали на личном приёме граждан. 
«Сегодня вместе с детишками оценили игровые элементы, спортивные конструкции. Территория большая, почти полторы тысячи квадратных метров. Есть место, где разгуляться и повеселиться.Теперь играть и заниматься спортом здесь будет комфортно. В планах дополнительно оборудовать зону отдыха для родителей и бабушек с дедушками, чтобы приглядывали за детьми, получая удовольствие», — сказал глава округа Красногорск Дмитрий Волков.

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#красногорск
#площадки
#дмитрий волков
#детская площадка
#спортивная площадка
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Первый президент Молдавии Мирча Снегур скончался на 83-м году жизни
14 сентября 2023, 08:25

Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской

Первый президент Молдавии Мирча Снегур скончался после продолжительной болезни. Ему было 82 года. Об этом сообщил бывший вице-премьер-министр республики Константин Тампиза.
«Печально, братья, грустно... 13 сентября в 23.30 от неизлечимой болезни скончался Президент Республики Молдова Мирча Снегур», - написал Тампиза в своей соцсети.
Мирча Снегур стал первым президентом республики Молдова. Он занимал этот пост с 1990 по 1997 год.


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#президент
#молдова
#болезни
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В РФ разрешили клинические исследования обновленной вакцины «Спутник V»
14 сентября 2023, 03:49

Фото: iStock/SeventyFour

Минздрав РФ разрешил клинические исследования вакцины против COVID-19 «Спутник V» с измененным составом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российский реестр разрешенных клинических исследований.
Уточняется, что цель исследования - оценка безопасности, иммуногенности и реактогенности векторной вакцины у взрослых для профилактики коронавируса с измененным антигенным профилем.

Предварительно, они завершатся в декабре 2024 года. В исследовании будут участвовать более ста добровольцев.

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#вакцины
#коронавирус
#россия
#минздрав
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Украинский политолог Дацюк заявил, что в стране может начаться гражданская война
14 сентября 2023, 01:20

Украинский политолог Сергей Дацюк заявил, что по завершению украинского конфликта с Россией в стране может начаться гражданская война. По его мнению, именно определенные политические силы закладывают противостояния внутри государства.
«Оно вот так и устроено, что у нас не только РФ враги, но и еще большая часть украинцев тоже враги. Тогда Украина обречена. Независимо от того, выгодно это или невыгодно. В ситуации победы мир на Украине не наступает, потому что разворачивается гражданская война», — сказал Дацюк на Youtube-канале «Александр ШЕЛЕСТ».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#киев
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14 сентября: какой сегодня праздник в России и мире
14 сентября 2023, 00:03

Фото: iStock/Gam198

Окунуться в атмосферу осени, прислушаться к шороху осенних листьев и поделиться школьными фотографиями - это то, что точно нужно сделать 14 сентября. Какие еще праздники отмечают в этот день и какие приметы стоит соблюдать, расскажет редакция «Радио 1».

Новолетие (Церковный Новый год)

В этот день отмечается праздник, посвященный Новому году по церковному календарю. До прихода на Русь христианства, Новый год праздновался весной. У церковного праздника есть ее одно название – Семин день.
В этот праздник верующие вспоминают Симеона Столпника, архимандрита из Сирии. Однажды, юноша пришел в храм и услышал чудесное пение, после чего принял решение присоединиться к христианству. Вскоре, решив стать монахом, Симеон покинул родной дом и отправился в пустыню, чтобы побыть в одиночестве. В пустыне он соорудил столб, на котором разместился и не знал ни сна, ни отдыха. Симеон неустанно молился Богу и лишил себя мирских радостей, а также отказался от пищи. Так, монах дожил до глубокой старости и скончался во время молитвы в возрасте 100 лет. Считается, что в этот день нужно отпустить все обиды и плохие мысли. Также важно не выбрасывать в Семин день еду. По возможности, остатки пищи следует отдать птицам или животным. 

Праздник междусобойщиков

Этот праздник отмечают люди с хорошим чувством юмора, любящие компании и вечеринки. Отметить праздник следует в кругу друзей и в неформальной обстановке. Отмечается, что такие торжества стали очень популярны в последнее время. Преимущественно, они проводятся в узком кругу близких друзей, где точно не могут оказаться лишние люди.

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День слушания шорохов


Этот день считается самым символичным праздником осени. Торжество нацелено на то, чтобы напомнить людям о важности звуков. Все привыкли получать визуальные образы через телевизор, компьютер и смартфоны, совсем не обращаясь к восприятию этого мира через органы слуха. День слушания шорохов нужен для того, чтобы отвести глаза от экранов и мониторов и прислушаться к шуршанию осенних листьев под ногами и пению птиц.  


День школьных фотографий

 
Этот праздник учредила фотокомпания Lifetouch в 2019 году. В этот день принято вспоминать школьные годы, пересматривать фотоальбомы и отправлять памятные снимки своим одноклассникам. В связи с развитием социальных сетей, это можно сделать в Интернете. Не забудьте поделится забавными снимками, которые напомнят о школьных годах.


 День Шнобелевской премии


День самой смешной награды в мире отмечается 14 сентября. Премия вручается за открытия, которые сначала заставляют смеяться, а потом задуматься. Инициатором создания премии стал редактор американского журнала Марк Абрахамс. Введением наград за шуточные открытия, автор премии намеревался привлечь внимание науке, медицине и технологиям, а также подстегнуть интерес людей к открытиям в этих сферах. Праздник отмечается с 1991 года, а вручение премий за смешные открытия ежегодно вручается в Гарвардском университете.
 
Именины отмечают: Марфа, Наталия, Семен, Татиана.

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Патриарх Кирилл призвал защищать Отечество, как это делал Александр Невский
Life: Патриарх Кирилл призвал защищать Отечество, как это делал Александр Невский
13 сентября 2023, 23:31

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к православным с призывом защищать Родину, как это много веков назад делали князь Александр Невский и император Пётр Первый. Патриарх заявил об этом после молебна на площади Александра Невского в Санкт-Петербурге, пишет Life.ru.
«Храните веру православную, в ней наше спасение, в ней спасение России. Храните Отечество наше, оберегайте его, а когда наступает необходимый час силой защищать его, идите на эту защиту, как шёл Александр Невский, как шёл в том числе и государь император Пётр Великий, и многие другие выдающиеся деятели России», — цитирует издание слова священнослужителя.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что нужно любить Отечество, ограждать его от врагов, и созидать благополучную жизнь для нынешнего и будущих поколений.

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