В Мытищах к отопительному сезону готовы 70% домов

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«Подготовка к осенне-зимнему периоду идёт по графику, даже с его опережением. Котельные готовы на 98%, центральные тепловые пункты - на 100%, тепловые сети – на 98%. Почти на 70% готовы водозаборные узлы, канализационные насосные станции и очистные сооружения. Паспорта готовности подписаны у 70% многоквартирных домов», – написала Купецкая в своём Telegram-канале.Ранее сообщалось, что все дома Московской области должны иметь подписанные паспорта готовности и быть готовы к пуску тепла к 15 сентября.
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