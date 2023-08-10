Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Мытищах к отопительному сезону готовы 70% домов

В Мытищах к отопительному сезону готовы 70% домов

10 августа 2023, 16:35

Фото: МинЖКХ МО

В городском округе Мытищи паспорта готовности к отопительному периоду уже получили 70% многоквартирных домов. Об это сообщила глава муниципалитета Юлия Купецкая.

«Подготовка к осенне-зимнему периоду идёт по графику, даже с его опережением. Котельные готовы на 98%, центральные тепловые пункты - на 100%, тепловые сети – на 98%. Почти на 70% готовы водозаборные узлы, канализационные насосные станции и очистные сооружения. Паспорта готовности подписаны у 70% многоквартирных домов», – написала Купецкая в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что все дома Московской области должны иметь подписанные паспорта готовности и быть готовы к пуску тепла к 15 сентября.

Читайте также:

В Мытищах провели рейд по выявлению нелегальных перевозчиков мусора

Жителей Подмосковья приглашают присоединиться к благотворительной акции

В Мытищах по просьбам жителей построят пожарное депо




#мытищи
#отопительный сезон
#отопление
#мкд
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Крестьянско-фермерское хозяйство «Подкова» приступит к строительству конного клуба в Подмосковье
10 августа 2023, 17:35

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство первого здания будущего крестьянско-фермерского хозяйства «Подкова» в Раменском городском округе.

В Центр Содействия Строительству при Правительстве Московской области на сопровождение поступил проект здания будущего крестьянско-фермерского хозяйства «Подкова» в Раменском, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Застройщик инвестирует в проект 15 миллионов рублей.

Площадь здания — 545 кв. метров. На территории фермы планируется разместить 30 лошадей (с последующим увеличением до 50 голов) для разведения. На данный момент застройщик ожидает подключения участка к электросети. Реализация проекта поможет создать 10 рабочих мест на территории округа.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

Читайте также:

В Одинцовском округе построят торгово-развлекательный центр.

Компания «Спецкабель» увеличит площади хранения готовой продукции.

В Подмосковье построят комплекс по производству средств личной гигиены.

#подмосковье
#строительство
#помощь
#комплекс
#проект
#цсс
#услуги
#офис
#центр содействия строительству
Читайте нас в
В Подмосковье изготавливают сыры премиум-класса
10 августа 2023, 17:26

Фото: istockphoto / Sergei Fyss

В Подольске крафтовая семейная сыроварня «Частная сыроварня №1» изготавливает различные виды сыров из коровьего и козьего молока.

Вся продукция крафтовой семейной сыроварни изготавливается из отборного молока высшей категории от производителей из Подмосковья, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Сегодня в Подмосковье изготавливают множество сыров разных ценовых сегментов: от эконома до премиум. Однако по своим вкусовым качествам продукция не уступает мировым аналогам. Семейная сыроварня делает натуральные сыры из молока высшей категории, без синтетических добавок и примесей. В смену предприятие перерабатывает до 0,5 тонны молока, при этом выпускает более 30 видов сыров», — рассказал курирующий Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов. 
Продукция подольской сыроварни имеет неповторимый вкус за счёт авторского подхода к производству. Продукция реализуется в фермерских магазинах, в интернет-магазинах и поставляется в рестораны.

Читайте также:

В России стали больше производить мороженого.

Воробьёв: в Подмосковье – около 800 фермеров, и с каждым стараемся быть на связи.

В Подмосковье назвали самые востребованные профессии в сфере АПК.
#подмосковье
#сыроварня
#интернет
#апк
#предприятие
#рестораны
#продукция
#профессии
#георгий филимонов
Читайте нас в
В Сергиевом Посаде остановлены поиски без вести пропавших
Mash: Поиски без вести пропавших на месте взрыва в Сергиевом Посаде временно приостановлены
10 августа 2023, 17:25

Фото: iStock/Chalabala

Из-за проведения следственных действий, на месте взрыва склада пиротехники в Сергиевом Посаде временно приостановлены поиски без вести пропавших лиц. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.
По информации портала, сотрудники правоохранительных органов не обнаружили ни одного тела под завалами обрушенного здания. Специалистам удалось изъять некоторые фрагменты, куски одежды и личные вещи. Определить кому именно принадлежат находки невозможно.

Также сообщается, что мэр города опроверг информацию о том, что под завалами находится около 12 человек. 

Напомним, взрыв на территории завода произошел вчера утром. В результате происшествия, ранения получили около 60 человек. В настоящее время известно об одной погибшей женщине. 

Читайте также: 

Из-за взрыва в Сергиевом Посаде повреждено более 230 квартир

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со взрывом в Сергиевом Посаде

Следователи задержали директора фирмы, здание которой взорвалось в Сергиевом Посаде


#взрыв
#здание
#происшествия
#мэр
#тела
Читайте нас в
Врип главы Каширы Шувалов оценил работу КПО «Дон»
10 августа 2023, 17:17

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Кашира Михаил Шувалов посетил комплекс по переработке отходов «Дон» и познакомился с его работой. Комплекс работает в муниципалитете более трёх лет и задаёт стандарты современной стратегии обращения с отходами.
«Лично увидел, как устроен каждый технологический процесс, и что самое важное – как обеспечены условия производственной и экологической безопасности. Применяемые технологии полностью исключают загрязнения почвы, воздуха и воды. Практически все поступающие в КПО отходы идут на переработку», – написал Шувалов в своём Telegram-канале.
Он напомнил, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв поставил задачу свести к нулю объём не переработанного сырья и исключить процесс захоронения отходов. Для этого в регионе строят безопасные для окружающей среды предприятия по энергоутилизации. Они принимают отходы, которые невозможно вовлечь во вторичный оборот.

Читайте также:

Врип главы Каширы Шувалов проверил ход капремонта ЦРБ

Жители деревни Топканово поделились пожеланиями по благоустройству

Врип главы Каширы Шувалов поздравил с юбилеем сельхозпредприятие «СеДеК»






 

 
#кашира
#кпо
#тбо
#мусор
#отходы
#переработка
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
В лесах Подмосковья начали выявлять незаконную добычу ископаемых
10 августа 2023, 17:04

Фото: Комлесхоз МО

В Подмосковье приступили к контролю за соблюдением обязательных требований в лесах. Мероприятие «Карьер» стартовало 10 августа и будет проходить до 8 сентября, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Цель патрулирования – выявление и пресечение незаконной добычи ископаемых на землях лесного фонда Подмосковья. Для этого в лесничествах организовано 19 мобильных групп. К патрулированию вместе с государственными лесными инспекторами Мособллеса привлечены сотрудники территориальных органов МВД, представители органов местного самоуправления, общественные лесные инспекторы и казачьи общества.
 
Почти месяц эти группы будут проверять лесные участки, где добывают ископаемые. О нарушении закона как правило становится известно из обращений граждан. Также проверят участки, где ранее выявляли такие нарушения.
 
В случае выявления противоправных действий нарушители предстанут перед судом.

Читайте также:

С начала августа в лесах Подмосковья ликвидировали ещё 100 навалов мусора

Специалисты Комлесхоза составили прогноз пожарной опасности в лесах Подмосковья

Из-за риска пожаров на фоне жары в Подмосковье усилили патрулирование лесов


 

#комлесхоз мо
#проверка
#инспектор
#эколог
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Кошки стали самым популярным домашним животным россиян
Опрос: Россияне чаще всего заводят кошки
10 августа 2023, 16:58

Фото: istockphoto.com/Inna Tolstorebrova

Опрос «Ситидрайв» и аналитического агентства A2:Research показал, что большинство россиян (43%) в качестве домашнего животного содержат кошку.
На втором месте по популярности среди домашних животных оказались собаки, их отметили 42% опрошенных.

Как передаёт Газета.ру, россияне также заводят рыб (8%), попугаев (6%), черепах (4%) и грызунов (3%).

При этом, 70% ответили, что хотели бы завести домашнего любимца, но это не получается в силу разных обстоятельств, включая такие факторы, как жилищные условия, возможность путешествовать, ответственность, время и средства на уход за животным.

Отмечается, что большинство респондентов назвали Москву самым удобным городом для содержания домашних питомцев.

Читайте также:

Россияне назвали минусы частных школ

Стало известно, сколько россиян хотят пересесть на электромобиль

Опрос раскрыл отношение россиян к дружбе с коллегами
#собаки
#россияне
#кошки
#животные
#опрос
Читайте нас в
Финалистка «Мастер года» из Подмосковья рассказала об опыте участия в конкурсе
10 августа 2023, 16:51

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Финалистка конкурса «Мастер года» от Московской области Ирина Борзова рассказала об опыте участия в конкурсе, а также о значимости профессии педагога в наше время.

Ирина Николаевна Борзова является преподавателем «Губернского колледжа» в городском округе Серпухов. Она работает в области преподавания более 20 лет, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

Стать педагогом Ирина Николаевна мечтала ещё в детстве. 

«Каждый конкурс — это возможность роста и развития, так как в процессе подготовки к конкурсным мероприятиям узнаешь много нового, осваиваешь новые педагогические технологии, структурируешь свои знания и умения. Когда долго работаешь, кажется, что ты все умеешь и все делаешь правильно. Но на конкурсе тебе дают оценку профессионалы — это очень полезно, хотя и волнительно», — рассказала преподаватель Ирина Борзова. 

Педагог отметила, что участие в конкурсе придало ей большую уверенность в себе и своих силах.

Ведомство отмечает, что в региональном этапе конкурса «Мастер года» приняли участие 76 конкурсантов, из которых отобрали 20 лучших преподавателей региона.

Конкурс «Мастер года» дает возможность педагогам колледжей поделиться собственным опытом, найти единомышленников и повысить свою квалификацию. 

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

Читайте также: 

В Госдуме предложено выдавать учителям деньги на посещение музеев и театров.

Реформатор подмосковной системы обучения Лысиков отмечает день рождения.

Вице-губернатор Подмосковья Каклюгина вручила дипломы магистрам Государственного университета просвещения.
#серпухов
#педагог
#губернатор
#конкурс
#деньги
#радио
#день рождения
#технологии
#страны
#преподаватель
#служба
Читайте нас в
Россияне назвали минусы частных школ
Опрос: Россияне опасаются частных школ из-за слишком высоких цен
10 августа 2023, 16:39

Фото: istockphoto.com/Drazen Zigic

Исследование MAXIMUM Education показало, что 53% российских родителей не хотели бы отдавать ребёнка в частную школу из-за высокой цены, а также несоответствия качества образования и его стоимости, как отметили 27% респондентов.
Как передаёт Газета.ру, 12% указали в качестве причины отказа от частных учебных общеобразовательных заведений неудобное расположение, 5% считают, что у детей в частных школах слишком высокая загруженность, 3% заявили, что в частных школах к детям повышены требования.

В то же время родители отметили плюсы государственных школ, к которым отнесли бесплатное обучение, равное окружение в социальном плане, близость к дому и лучшее качество обучения.

При этом, 86% родителей ответили, что их ребенок учится в государственной школе, в частные школы ходят лишь 9% детей опрошенных.

Читайте также:

Стало известно, сколько россиян хотят пересесть на электромобиль

Опрос раскрыл отношение россиян к дружбе с коллегами

Опрос: Две трети россиян так или иначе соблюдают бытовые ритуалы
#опрос
#родители
#дети
#образование
#школа
Читайте нас в
Правительство выделит на содержание и ремонт дорог 15 миллиардов рублей
10 августа 2023, 16:38

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что на содержание и ремонт дорог регионального и местного значения будет выделено 15 миллиардов рублей.
Отмечается, что будут отремонтированы маршруты в кварталах и дворах, которыми люди пользуются ежедневно. По словам Мишустина, около 180 млн кв. м региональных и городских дорог построят и приведут в нормативное состояние. 

Премьер-министр отметил, что принятое решение сделает дороги более комфортными для поездок и удобными для пешеходов. Мишустин уточнил, что ранее российский лидер Владимир Путин поставил задачу организовать такую работу повсеместно.

Напомним, в Одинцовском городском округе продолжается ремонт Можайского шоссе, который проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Дорожники проводят работы на участке дороги протяжённостью свыше 15 километров.

Читайте также:

Михаил Мишустин вручил именные часы выпускникам Физтех-лицея Долгопрудного

Мишустин призвал обратить серьезное внимание на качество туруслуг в России

В Одинцове продолжается ремонт Можайского шоссе
#дороги
#качество
#ремонт
#часы
#шоссе
#физтех
#маршруты
#михаил мишустин
#министр
#люди
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников