В Мытищах открылся опорный пункт полиции

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В городском округе Мытищи в ЖК «Императорские Мытищи» открыли новый опорный пункт полиции.
Для обеспечения безопасности жителей округа в жилом комплексе «Императорские Мытищи» был открыт опорный пункт полиции.
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Алиса Сергиенко