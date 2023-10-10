В Мытищах отремонтировали пять региональных дорог

Фото: Минтранс МО
В Мытищах отремонтировали пять региональных участков протяжённостью более 2 км в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Асфальтобетонное покрытие обновили на двух участках Олимпийского проспекта – от ул. Силикатной до выезда на проспект, а также на ул. Большой Рупасовской. Олимпийский проспект – одна из главных дорог города. По ней можно проехать к поликлинике, детсадам, авто- и железнодорожным вокзалам, колледжу, паркам и другим социально-значимым объектам.
В черте города покрытие отремонтировали также на двух участках Осташковского шоссе у деревни Погорелки. Эта дорога соединяет Пироговское и Волковское шоссе, а также деревни Подрезово, Болтино и Беляниново. Вблизи шоссе – крупные жилые комплексы, школы и детские сады.
Также в этом году в Мытищах отремонтировали участок дороги в деревне Румянцево. Покрытие обновили на ул. Никольской, по которой можно проехать к усадьбе, школе и пляжу.
На всех участках заменили покрытие, укрепили обочины и до конца ремонтного сезона нанесут разметку. На муниципальной сети ремонт завершён – отремонтированы участки на 23 дорог.
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В черте города покрытие отремонтировали также на двух участках Осташковского шоссе у деревни Погорелки. Эта дорога соединяет Пироговское и Волковское шоссе, а также деревни Подрезово, Болтино и Беляниново. Вблизи шоссе – крупные жилые комплексы, школы и детские сады.
На всех участках заменили покрытие, укрепили обочины и до конца ремонтного сезона нанесут разметку. На муниципальной сети ремонт завершён – отремонтированы участки на 23 дорог.
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Лора Луганская