В Мытищах планируют расселить более 60 аварийных домов

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В Мытищах в этом году расселены семь аварийных домов. Об этом сообщила глава городского округа Юлия Купецкая. Она назвала расселение и ликвидацию аварийного жилья в муниципалитете одним из приоритетных направлений работы.
«В текущем году полностью расселены семь аварийных домов, ещё пять – частично. Сейчас в списке аварийного жилищного фонда городского округа числится 66 многоквартирных домов общей площадью 51,7 тыс кв м. В них проживают 946 семей», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.Она подчеркнула, что весь аварийный жилищный фонд имеет перспективы на расселение в рамках заключённых инвестконтрактов и инвестсоглашениий.
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