В Мытищах по просьбам жителей построят пожарное депо

Фото: Фотобанк МО
В селе Марфино городского округа Мытищи построят пожарное депо. Ввести объект в эксплуатацию планируют весной будущего года, объявила глава муниципалитета Юлия Купецкая.
«В селе Марфино возводят долгожданное пожарное депо на четыре машины. Постройку планировали ещё лет 10 назад, но найти место удалось лишь недавно. Работы на объекте ведутся в рамках совместной программы администрации муниципалитета и Мособлпожспаса», – написала Купецкая в своем Telegram-канале.Работы стартовали в начале августа. В этом году планируется установить основной каркас здания, а в следующем строители приступят к монтажу внутренних коммуникаций и отделке помещений. Территорию благоустроят и озеленят.
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