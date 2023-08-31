В Мытищах проходят похороны руководителя ЧВК «Вагнер» Уткина

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«После погребения Уткина кладбище будет открыто для всех посетителей. Попрощаться с командиром пришли несколько десятков бывших сослуживцев», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на кладбище в подмосковных Мытищах идёт подготовка к церемонии прощания с Дмитрием Вагнером Уткиным. Военная полиция оцепила кладбище.
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