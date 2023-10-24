В Мытищах прошел экологический «БумБатлФест»

Фото: пресс-служба феста
В филиале МГТУ им. Баумана в Мытищах в рамках Всероссийской акции по сбору макулатуры прошел «БумБатлФест».
В фестивале приняли участие более 200 подмосковных студентов. «БумБатлФест» направлен на вовлечение молодежи в проблему экологии. Он объединил в себе множество экоактивнотей з а которые студенты могли получить памятные призы.
В рамках мероприятия молодежь посетила «Зеленый фургон» – передвижную мастерскую на колесах , посоревновалась в квизах и турнирах на экологическую тематику, а также ребята присоединились к бумажным мастер-классам. Победителям и лидерам в интерактивах подарили билеты на спектакль «ПраймТайм».
Стоит отметить, что участники за фестиваль сдали 16 кг макулатуры, а всего с начала акции собрана 1 тонна.
Кроме этого, рамках акции «БумБатл» проходит конкурс постов, где участники рассказывают о своем опыте сдачи макулатуры. Подробнее об акции можно узнать на официальном сайте фестиваля.
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«Акция проходит уже в четвертый раз, и в этом году соорганизатором выступает движение “Экосистема”. Нам хотелось привнести что-то новое в уже полюбившийся многим формат “БумБатла”, помимо “БумБатлФеста” герои акции впервые отправились в путешествие сразу по нескольким городам, чтобы в интерактивном формате познакомить широкую аудиторию с правилами сортировки и переработки макулатуры и показать, что бумага – это важный ресурс, сбережение которого доступно каждому», – поделился сопредседатель Всероссийского общественного экологического движения «Экосистема» Андрей Руднев.
Стоит отметить, что участники за фестиваль сдали 16 кг макулатуры, а всего с начала акции собрана 1 тонна.
Кроме этого, рамках акции «БумБатл» проходит конкурс постов, где участники рассказывают о своем опыте сдачи макулатуры. Подробнее об акции можно узнать на официальном сайте фестиваля.
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Мира Полтева