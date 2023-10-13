В Мытыщах прошел областной семинар для работников культуры

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
В мытищинском ДК «Яуза» провели областной семинар «Об эффективности работы Дворцов культуры в Московской области». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Участниками семинары стали руководители и деятели культуры области.
На семинаре с докладом для слушателей выступал заместитель министра культуры и туризма Московской области Олег Дядьков. Он отметил, что дома культуры являются ключевым центром культурной жизни жителей и очень важно чтобы они были комфортными и современными.
«Мы живем в век высоких технологий, соответственно и наша работа должна меняться. Очень важно, чтобы граждане могли получать качественные услуги, ведь они тоже хотят двигаться вперед и развиваться», подчеркнула председатель межрегиональной профсоюзной общероссийского профсоюза работников культуры Татьяна Барсукова.
Стоит отметить,что в ходе мероприятия были спроектированы новые форматы работы в будущем.
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На семинаре с докладом для слушателей выступал заместитель министра культуры и туризма Московской области Олег Дядьков. Он отметил, что дома культуры являются ключевым центром культурной жизни жителей и очень важно чтобы они были комфортными и современными.
Стоит отметить,что в ходе мероприятия были спроектированы новые форматы работы в будущем.
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Мира Полтева