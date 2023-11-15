В Мытищах прошел «Разговор о важном» с главой округа Купецкой

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Учащиеся мытищинской школы № 3 приняли участие в «Разговоре о важном» с главой Юлией Купецкой. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Мероприятие с главой городского округа прошла на базе Дома Юнармии в образовательной школе имени Б.А. Феофанова.
Встреча прошла в чаепития, на которой обсуждались литература, русские сказки, искусство, а также будущие профессии школьников.
Кроме этого, юнармейцы с большим удовольствием рассказали главе о своих путешествиях и успехах в развитии по направлениям культуры, спорта и медиа. Также ребята показали видео, которые они подготавливают своим медиацентром юнармейцев после мероприятий.
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Встреча прошла в чаепития, на которой обсуждались литература, русские сказки, искусство, а также будущие профессии школьников.
«Разговор получился честным, открытым и очень конструктивным. Затронули множество тем. Вспомнили командные игры, например, казаки-разбойники. Также обсудили чем отличаются дети конца 20 века и современные», – отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.
Кроме этого, юнармейцы с большим удовольствием рассказали главе о своих путешествиях и успехах в развитии по направлениям культуры, спорта и медиа. Также ребята показали видео, которые они подготавливают своим медиацентром юнармейцев после мероприятий.
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Мира Полтева