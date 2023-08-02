В Мытищах провели рейд по выявлению нелегальных перевозчиков мусора

Фото: администрация г. о. Мытищи
Рейд по выявлению нарушителей перевозки мусора прошёл у деревни Коргашино. Были проверены водители нескольких грузовиков, сообщается на сайте администрации городского округа Мытищи.
Уже в первые полчаса у водителя одного из большегрузов не оказалось талона на право перевозки твёрдых бытовых отходов. Объяснить его отсутствие мужчина не смог. На него составлен протокол об административном правонарушении. Сотрудники Управления экологии и природопользования администрации муниципалитета проводят регулярные рейды совместно с экипажами ДПС уже второй год подряд по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
Наказать могут за отсутствие талона на перевозку мусора или договора на размещение отходов на перерабатывающих предприятиях. Такие нарушители обычно выгружают твёрдых бытовые или строительные отходы вдоль дорог или в лесу, из-за чего образуются стихийные свалки.
В январе были увеличены штрафы за сброс мусора в неустановленных местах. Штраф для граждан составляет от 10 тыс до 15 тыс рублей, а если мусор выбросили из грузовика – от 40 тыс до 50 тыс рублей.
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Наказать могут за отсутствие талона на перевозку мусора или договора на размещение отходов на перерабатывающих предприятиях. Такие нарушители обычно выгружают твёрдых бытовые или строительные отходы вдоль дорог или в лесу, из-за чего образуются стихийные свалки.
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Лора Луганская