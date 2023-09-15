В Мытищах провели встречу для устранения нарушений при ведении предпринимательской деятельности

Ресторанный бизнес, клининг и строительная отрасль столкнулись с серьёзным дефицитом кадров. Порядка 40% всех вакансий на сервисах по поиску работы – от работодателей сферы обслуживания. Причинами кризиса эксперты считают низкую безработицу, невысокие зарплаты и отток мигрантов из-за слабого рубля. О том, как нехватка рабочих рук отразилась на простых россиянах и представителях бизнеса, — в материале «Радио 1».