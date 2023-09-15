В Мытищах провели встречу для устранения нарушений при ведении предпринимательской деятельности

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Начальник управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи Елена Подмаркова совместно с сотрудниками ведомства и представителем Роспотребнадзора провела рабочую встречу с руководителем автомойки, которая располагается на территории муниципалитета.
Жители муниципалитета, живущие вблизи автомойки, неоднократно жаловались на шум, который связан с профессиональной деятельностью на объекте, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Ответственные лица дали рекомендации владельцу автомойки, чтобы он мог оперативно устранить нарушение и прекратить недовольства жителей, а также на встрече обсуждался вопрос соблюдения требований санитарных норм в рамках законодательства.
Ситуация находится на контроле администрации муниципалитета.
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Ответственные лица дали рекомендации владельцу автомойки, чтобы он мог оперативно устранить нарушение и прекратить недовольства жителей, а также на встрече обсуждался вопрос соблюдения требований санитарных норм в рамках законодательства.
Ситуация находится на контроле администрации муниципалитета.
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Алиса Сергиенко