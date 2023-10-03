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В Мытищах состоялось выездное заседание депутатской комиссии

03 октября 2023, 17:17
Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Выездное заседание депутатской комиссии проходило по вопросам градостроительства и ЖКХ. Заседание проходило в сквере у 16-го Центрального научно-исследовательского испытательного ордена Красной Звезды института имени маршала войск связи А. И. Белова Минобороны России.
Депутаты из Мытищ совместно с представителями Общественной палаты, юнармейцами и местными жителями проверили содержание территории и реализацию программы благоустройства, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа.

Встреча прошла в сквере, который недавно благоустроили.

«Сезон благоустройства подходит к завершению. Мы на постоянной основе проводим депутатские комиссии по содержанию территорий. Идея создания такой аллеи в сквере нашего прославленного института давно витала в воздухе. Совместно с министерством обороны и муниципалитетом мы её воплотили в жизнь. Не сомневаюсь, что каждый человек, который попадает сюда, испытывает чувство гордости и уважения к своему городу и своей стране», — отметил председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов.
Руководство 16-го Центрального научно-исследовательского испытательного ордена Красной Звезды института имени маршала войск связи А. И. Белова Минобороны России передало благодарственные письма за помощь и содействие в организации аллеи главе округа Мытищи Юлии Купецкой и председателю Совета депутатов Андрею Гореликову.

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#юлия купецкая
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Самой востребованной экстренной службой по номеру «112» остается скорая помощь
03 октября 2023, 18:00

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

В скорую помощь адресовано 70% обращений, поступающих операторам 112, требующих экстренного реагирования.

Второе место занимает традиционно полиция и ГИБДД — 24%, еще 4% вызовов приходится на службу пожарной охраны, остальные 2% распределяются межу газовой службой, комитетом лесного хозяйства и прочими, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

В 2023 году операторы службы быстрого реагирования обработали свыше 9 миллионов вызовов, из них почти 1 миллион — справочные вызовы.

Жители и гости Подмосковья уже 8 лет могут вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы по единому номеру служб быстрого реагирования — «112».Важно, что все звонки в Систему-112 бесплатные и доступны даже при нулевом балансе.

Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

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#служба
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В Подмосковье раздали 5 тыс автовизиток с правилами дорожного движения
03 октября 2023, 17:48

Фото: Минтранс МО

В восьми городских округах Подмосковья прошли профилактические дежурства по предотвращению ДТП, сообщили в пресс-службе Минтранса региона. В мероприятиях участвовали волонтёры и представители оператора подмосковной системы контроля безопасности дорожного движения – компании «МВС Груп».
На парковках у крупных торговых центров и парков автомобилистам раздали один из самых полезных автомобильных аксессуаров – автовизитки. Их используют для оперативной связи с водителем, если машина мешает на парковке.
«С одной стороны, это обычная автовизитка, а с другой – носитель важной информации, которую важно знать всем участникам дорожного движения. Соблюдение ПДД – основа безопасного движения, гарантия снижения аварийности на дорогах, сохранения здоровья и жизни людей», – сказал директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики «МВС Груп» Александр Домбровский.
Компания изготовила 5 тыс автовизиток, на обратной стороне которых – основные правила безопасности дорожного движения. Полезные аксессуары раздали водителям в Мытищах, Красногорске, Балашихе, Реутове, Котельниках, Подольске, Дзержинском и Ленинском городском округе.

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#минтранс мо
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Около 334 тысяч детей воспитываются в многодетных семьях Подмосковья
03 октября 2023, 17:40

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Семьи получают государственные услуги в проактивном режиме. Также, продлить льготный статус многодетной семьи можно электронно, проактивно.

«В Подмосковье проживает 104 тысячи многодетных семей , в которых воспитывается 334 тысячи детей, в основном это школьники. Наш регион гордится многодетными, у нас эффективная система мер поддержки таких семей, также дополнительно в этом году мы ввели повышенную выплату на школьную форму в 10 тысяч рублей для многодетных с низкими доходами», — рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева. 

В Подмосковье при рождении в семье трёх и более детей, дети автоматически получают в школе бесплатное питание. 

Из бюджета Московской области выделено свыше 30 миллиардов рублей на выплаты. 

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Участники проекта «Активное долголетие» отметили День бабушек и дедушек.
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#регион
#людмила болатаева
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Carlsberg Group заявила о расторжении лицензионных соглашений с «Балтикой»
03 октября 2023, 17:29

Фото: iStock/nitrub

Carlsberg Group заявила о расторжении лицензионных соглашений с «Балтикой», сообщает The Reuters.
Carlsberg Group заявила, что расторгает лицензионные соглашения, которые позволяют «Балтике» производить и продавать пиво принадлежащих группе брендов.

Ранее пивоваренная компания «Балтика» торговала в России такими брендами как Tuborg и Kronenbourg.

Однако, 3 октября Carlsberg Group официально заявила, что расторгла свои лицензионные соглашения в России после решения Москвы в начале этого года взять под контроль пивоваренные заводы датской группы в стране.

«Балтика» имеет право распродать оставшиеся запасы Carlsberg до 1 апреля 2024 года.

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#пиво
#торговля
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В Московской области перевели в электронный формат ещё две услуги
03 октября 2023, 17:26

Фото: Фотобанк МО

Социальное пособие и единовременную материальную помощь на погребение в Подмосковье теперь можно оформить в электронном формате. Чтобы не обращаться в МФЦ, нужно воспользоваться региональным порталом госуслуг, сообщили в Министерстве социального развития региона.
«Единовременную материальную помощь на погребение получают жители, которые оплатили похороны, если они являются членами семьи или одиноко проживающими, и если их доход ниже двукратной величины прожиточного минимума. Размер выплаты – от 4 тыс до 10 тыс рублей в зависимости от дохода, срок предоставления – семь дней», – говорится в сообщении. 
В ведомстве добавили, что социальное пособие на погребение могут получить жители региона, оплатившие похороны умершего, не подлежавшего обязательному социальному страхованию. Это временно не работающие граждане трудоспособного возраста, но не пенсионеры, или ребёнок, родившийся мертвым по истечении 154 дней беременности. 
 
Услуга предоставляется в течение дня, а выплата составляет 7 793,48 рубля. 
 
Подать заявление на получение социального пособия на погребение можно на региональном портале госуслуг. 
 
Заявление на предоставление единовременной матпомощи можно отправить по ссылке
 
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#подмосковье
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Россиянам рассказали, отчего чаще всего происходит возгорание смартфонов
Телефоны чаще всего загораются из неисправностей батареи или зарядки
03 октября 2023, 17:08

Фото: iStock/Pinkypills

Основными причинами возгорания смартфонов является неисправный аккумулятор или некачественное зарядное устройство. Об этом RT рассказали специалисты.
Замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков посоветовал заменять неисправные аккумуляторы смартфонов, не оставлять устройство без присмотра, а также не использовать его во время зарядки.

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков в беседе с RT отметил, что возгорание может происходить из-за повреждения батареи после падения или нахождения устройства на зарядке под прямыми солнечными лучами. 

Также специалист отметил, что ежегодно фиксируется около 120 случаев возгорания смартфонов.

В свою очередь руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов призвал пользователей смартфонов приобретать качественные зарядные устройства, поскольку дешёвые зарядки с тонкими проводами быстрее выходят из строя и могут привести к возгоранию.

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#смартфон
#пожар
#технологии
#возгорание
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Первый проект реновации в подмосковных Мытищах завершат в 2026 году
03 октября 2023, 16:57

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В жилом комплексе «Долина Яузы» городского округа Мытищи возведут третий жилой дом, поэтому вместе с его вводом в эксплуатацию в 2026 году будет полностью завершен первый проект реновации в Подмосковье.

Региональное министерство жилищной политики выдало разрешение на строительство многоквартирного дома девелоперу проекта Группе «Самолет», сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

24-этажный дом вместит 253 квартиры: от студий до 4-комнатных. Введение в эксплуатацию этого многоквартирного дома полностью завершит первый проект реновации в городском округе Мытищи.

Проектом запланированы балконы разной площади, чтобы подчеркнуть выразительный запоминающийся архитектурный облик здания.


Жилой комплекс  «Долина Яузы» строится менее чем в 1 километре от МКАД и в 15 минутах пешком от станции «Перловская». 

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Подмосковный производитель сэндвич-панелей построит дополнительный склад
03 октября 2023, 16:39

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Подмосковный производитель сэндвич-панелей «ПрофХолод» построит дополнительный склад, где будут хранить комплектующие и сырьё для производства сэндвич-панелей.

Застройщик инвестирует в проект порядка 18 миллионов рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

 В помещении проведут необходимые инженерные коммуникации и установят стеллажную систему. Площадь объекта составит более 3 тыс. кв. метров. Будет создано 3 рабочих места.

«ПрофХолод» — крупнейший в России производитель сэндвич-панелей с пенополиуретаном. Из продукции компании строятся овоще- и фруктохранилища, холодильные камеры, складские, производственные, жилые помещения по всей России и в 27 странах мира.

Проект строительства нового склада поступил на сопровождение Центра содействия строительству при Правительстве региона.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8 (498) 602-00-00.

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«Любого бы напугало»: сбежавшему из России Милохину принесли повестку
Блогера Даню Милохина официально призвали в армию
03 октября 2023, 16:32

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Тиктокера Даню Милохина официально призвали в армию. Редакция «Радио 1» расскажет, что теперь ждет блогера по возвращении в Россию и отправится ли он проходить срочную службу.

Даня Милохин уехал из России


После начала проведения СВО на территории Украины 20-летний тиктокер Даня Милохин покинул Россию. Некоторое время тиктокер проживал в Дубае, продолжал снимать ролики и выкладывать их в сеть. Скандал вокруг блогера разразился после того, как он исполнил украинский гимн во время стрима. После этого поступка на него обрушилась волна критики со стороны деятелей культуры и общественности. Милохин попытался оправдаться и заявил, что перед эфиром исполнил гимн России, но эта часть была вырезана из ролика.


Тиктокер Даня Милохин объявлен в розыск


Даня Милохин вернулся в Россию в сентябре 2023 года, однако его визит в страну едва не обернулся для него призывом в армию, в связи с чем он быстро покинул Родину.
После того, как Милохин вернулся в Россию, глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина обратилась к руководству Министерства обороны РФ, с просьбой включить блогера в списки потенциальных призывников по месту регистрации. Оказалось, что на воинском учете тиктокер не состоит.

Милохина призовут в армию: что ждет иноагентов по возвращении в Россию
Милохина призовут в армию: что ждет иноагентов по возвращении в Россию

Вскоре в сети распространилась информация о том, что Милохин объявлен в розыск одним из военкоматов Анапы. Позднее эта новость была опровергнута, однако, блогер обеспокоился тем, что его могут призвать на срочную службу и вновь покинул Россию. На своей странице в социальной сети блогер прокомментировал информацию о его розыске и заявил, что ему «теперь страшно» и подобная новость «любого бы напугала». 

Милохина призвали в армию


По информации телеграм-канала Mash, сотрудники военкомата нагрянули по месту регистрации блогера в Анапе и намеревались вручить ему повестку. Напомним, с первого октября в России начался осенний призыв на срочную службу. Дверь сотрудникам военного комиссариата открыл отец блогера, который сообщил, что Милохин находится заграницей и отказался принимать повестку. Представители военкомата сообщили, что вернутся позже.

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