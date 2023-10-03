В Мытищах состоялось выездное заседание депутатской комиссии

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Встреча прошла в сквере, который недавно благоустроили.
«Сезон благоустройства подходит к завершению. Мы на постоянной основе проводим депутатские комиссии по содержанию территорий. Идея создания такой аллеи в сквере нашего прославленного института давно витала в воздухе. Совместно с министерством обороны и муниципалитетом мы её воплотили в жизнь. Не сомневаюсь, что каждый человек, который попадает сюда, испытывает чувство гордости и уважения к своему городу и своей стране», — отметил председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов.Руководство 16-го Центрального научно-исследовательского испытательного ордена Красной Звезды института имени маршала войск связи А. И. Белова Минобороны России передало благодарственные письма за помощь и содействие в организации аллеи главе округа Мытищи Юлии Купецкой и председателю Совета депутатов Андрею Гореликову.
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