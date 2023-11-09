В Мытищах стартовало строительство жилкомплекса по проекту реновации

Фото: Минжилполитики МО
В Центральном районе Мытищ построят жилой комплекс по программе реновации. Строительство будут вести в рамках проекта комплексного развития территории, сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.
Право на застройку объекта ГК «Страна Девелопмент» выиграл на аукционе, инициированном правительством региона. ЖК будет располагаться по адресу: микрорайон 18 Б, ул. Комарова-Институтская. На площадке уже начались активные подготовительные работы.
Всего будет построено четыре дома. Общая площадь наземной части зданий составит почти 200 тыс кв м. На территории также разместят школу на 550 мест, детсад на 250 воспитанников, культурно-досуговый центр и больницу.
По данным министерства, девелопер расселит 12 многоквартирных жилых домов, в том числе семь аварийных. Квартиры получат более 600 человек.
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Всего будет построено четыре дома. Общая площадь наземной части зданий составит почти 200 тыс кв м. На территории также разместят школу на 550 мест, детсад на 250 воспитанников, культурно-досуговый центр и больницу.
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Лора Луганская