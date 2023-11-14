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В Мытищах строят школу с двухуровневым актовым залом

14 ноября 2023, 11:40
Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Школу на 1100 мест с двухуровневым актовым залом с амфитеатром активно строят в Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Образовательное учреждение строится на базе жилого комплекса «Мытищи Парк».

«<…>Согласно нашему исследованию, более половины родителей отмечают важность современного оснащения школы, в частности наличие специализированных технических и лабораторных классов, оборудованных спортзалов. При проектировании мы закладываем все возможности для занятий востребованными специальностями, творческих кружков, социальной активности школьников и взаимодействия друг с другом», — отметил директор по продукту и аналитике группы «Самолет» Леон Пряжников.


Стоит отметить, что в новой школе смогут обучаться 44 класса по 25 человек. Дети смогут заниматься не только в учебных кабинетах, но и в лабораториях, мастерских по обработке ткани, дерева, металла, а также кабинетах кулинарии, музыки, ИЗО и черчения.

Кроме этого, полностью закончить строительство школы планируют к концу 2025 года.

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Обмороки, аресты и армия: кто вошел в «черный список» Мизулиной и что с ними будет
Мизулина призвала МВД проверить популярных блогеров на мошенничество
14 ноября 2023, 11:28

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина инициировала проведение проверки в отношении ряда популярных российских блогеров. Прежде был задержан инфобизнесмен Аяз Шабутдинов, который продавал курсы о том, как стать успешным бизнесменом. Редакция «Радио 1» расскажет, кто еще попал в список для проверки, и чем для блогеров и коучей чревато внимание Мизулиной.

Кого намерена проверить Мизулина


Глава Лиги безопасного интернета сообщила, что обратилась в ГУ МВД России по г. Москве с просьбой организовать проверку в отношении таких известных блогеров и коучей как Эдвард Бил, Ксения Губина, Тата Феодориди, Асхаб Тамаев и Гусейн Гасанов.
Мизулина пояснила, что инициатива связана с многочисленными письмами от российских граждан.

По ее словам, принципы работы этих блогеров могут быть такими же, как у задержанного по подозрению в мошенничестве Аяза Шабутдинова. В своем обращении к ведомству Мизулина пояснила, что инфобизнесмен совместно со своими партнерами намеренно создавал ложное впечатление о том, как можно вести предпринимательскую деятельность и получать доход благодаря образовательным программам. Блогер также предлагал приобрести курсы, которые «позволят стать миллионером».

Адвокат Жорин: «Мизулина пытается имитировать гражданское общество»
Адвокат Жорин: «Мизулина пытается имитировать гражданское общество»

Мизулина предполагает, что другие блогеры могут применять похожие алгоритмы в своей деятельности.

Что известно о задержании Шабутдинова


Блогер Аяз Шабутдинов был арестован третьего ноября. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В МВД РФ сообщили, что он пробудет под арестом до 26 декабря. Прежде популярный инфобизнесмен продавал курсы, на которых якобы учил людей зарабатывать деньги. Однако вскоре появились недовольные его «образовательными программами», которые написали заявления на недобросовестного коуча.

Восемь потерпевших, фигурирующие в уголовном деле против блогера, вложили от 100 000 до 1,9 млн рублей, заключив договор с его компанией «Лайк Центр», в надежде на дальнейшую прибыль.
 
В своем телеграм-канале Екатерина Мизулина написала, что ждала задержания Шабутдинова «с весны».
 

Задержание Блиновской


Весной текущего года была задержана блогер Елена Блиновская, которая славилась продажей курсов по «осуществлению желаний». В отношении блогера возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Следствием было установлено, что Блиновская использовала схему «дробления бизнеса», что позволило «сэкономить» на уплате налогов более 918 млн рублей. В настоящее время она находится под домашним арестом.

Милохин испугался призыва


Екатерина Мизулина обращает внимание не только на блогеров, не выполняющих обязательства по уплате налогов или продающих «воздух», но и на тех, кто был замечен в антироссийских высказываниях. Прежде глава Лиги безопасного интернета обратилась к Минобороны РФ с просьбой проверить тиктокера Даню Милохина, который достиг призывного возраста, но в армию не отправился.

Тиктокера Даню Милохина официально призвали в армию
Тиктокера Даню Милохина официально призвали в армию

Блогер убыл из России после начала проведения спецоперации на территории Украины. Позже в сети появилось видео, на котором Милохин исполняет украинский гимн. В сентябре тиктокер вернулся в Россию, однако вскоре спешно покинул Родину, так как появилась информация о том, что его могут призвать на срочную службу.

Блогер Xolidayboy упал в обморок после вручения повестки


Екатерина Мизулина обратила внимание на высказывание артиста после того, как в сети появилось видео, на котором он называет себя украинцем и озвучивает переживания по поводу воссоединения Крыма с Россией.
 
Мизулина рассказала, что люди стали присылать письма, в которых просят отменить концерты блогера на территории страны из-за проукраинских высказываний певца.
 
Вскоре во время гастролей по Ставропольскому краю, певцу, выступающему под псевдонимом Xolidayboy, вручили повестку в военкомат прямо в аэропорту Минеральных Вод. Во время концерта, который состоялся вскоре после получения повестки, блогеру стало плохо. Исполнителя унесли со сцены и сообщили зрителям об отмене концерта.
 
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#блогер
#мвд
#минобороны рф
#задержание
#уголовное военкомат
#сво
#армия
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Минобрнауки РФ проведёт конкурс на премию Правительства РФ
14 ноября 2023, 11:10

Фото: iStock/witsarut sakorn

Министерство науки и высшего образования РФ объявляет о проведении конкурса на соискание премий Правительства Российской Федерации, об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.
Конкурс пройдёт в 2024 году и будет принимать работы в области науки и техники от молодых ученых. 

Напомним, ежегодный правительственный конкурс призван популяризировать науку и образование среди молодого поколения. Принять участие могут те конкурсанты, которые вложили в свои труды современные, инновационные методики в сфере образования и педагогики или создали высококачественный учебник, с помощью которого смогут получать знания россияне.

Готовые работы будут принимать к рассмотрению до 10 февраля 2024 года. Более подробно ознакомиться с условиями конкурса можно на официальном сайте министерства.

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Психолог Смолярчук рассказала об опасности одиночества в некоторых случаях
14 ноября 2023, 10:01

Фото: IStock/simpson33

Более трети россиян живут в одиночестве, и каждому второму из них нравится самостоятельная жизнь, выяснили аналитики Rambler&Co. Директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» рассказала, когда одиночество может быть опасным.
По словам специалиста, самое опасное в одиноком образе жизни – отсутствие человека, который поможет в экстренной ситуации. Люди, живущие в одиночестве, могут не успеть обратиться к специалисту.
«Одиночество опасно с точки зрения скорой помощи. Если человек дома один и почувствовал какое-то недомогание, у него обострилось текущее заболевание или любой приступ, то в этом случае одинокий человек рискует погибнуть первым. Его не спасут, ему не окажут первую помощь», — сказала Ирина Смолярчук.
Психолог назвала тревожным одиночество среди пожилых людей. Как правило, люди «золотого» возраста уже не могут найти друзей и знакомых.
«Чаще всего это вдовцы, старики, которые не смогли построить отношения со своими детьми. Они живут одни не потому, что это их выбор, а потому что это их карма, судьба, потому что в зрелом возрасте очень трудно завести знакомства, друзей», — подчеркнула собеседница.
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#психолог
#помощь
#человек
#отношения
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Останки солдата ВОВ передали на родину в Казахстан
14 ноября 2023, 09:56

Фото: Александра Степанова

Останки солдата 144 стрелковой дивизии Красной Армии Силана Маметова были найдены и переданы в Казахстан. Об этом сообщили ТАСС в посольстве.
Торжественная церемония передачи останков красноармейца 144 стрелковой дивизии Красной Армии Силана Маметова прошла 13 ноября в посольстве Казахстана в России.

Останки неизвестного солдата были найдены в мае 2023 года  поисковым отрядом «Эхо Войны» городского округа Руза Московской области. Благодаря наведенному при них «смертному медальону» поисковики смогли определить личность солдата.

Силан Маметов был призван на службу Казалинским райвоенкоматом Кзыл-Ординской области Казахской ССР. В электронной базе данных «Мемориал» установили, что красноармеец погиб 7 ноября 1941 года рядом с деревней Апальщино Московской области.

При поддержке Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области и при содействии Министерства иностранных дел РФ останки погибшего солдата были переданы на родину. В Казахстане их перезахоронят с воинскими почестями.

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#руза
#мемориал
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#поисковики
#россия
#казахстан
#вов
#солдаты
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Стало известно, сколько Трепова* заработала за убийство Татарского
Mash: За убийство Татарского террористке Треповой* заплатили 195 тысяч рублей
14 ноября 2023, 09:54

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Деньги перечислялись из Украины.
По информации Mash на Мойке, все переводы проходили через сервис Binance на личный криптокошелёк 26-летней Дарьи Треповой*, который девушка специально завела для финансовых отношений с кураторами. После получения средств Трепова* конвертировала их в рубли, а затем переводила себе на банковскую карту. 

Всего с декабря прошлого года по конец марта 2023 исполнительнице перечислили 195 тысяч рублей. Значительная часть этой суммы была потрачена на аренду жилья в Москве и Санкт-Петербурге, покупку мобильных телефонов, расходы на поездку в Омск на одну из лекций Татарского, гостиницы и квартиры посуточно. 

В сухом остатке на личные нужды Дарьи Треповой* осталась скромная сумма. Сообщается, что работа на украинских террористов была единственным источником дохода девушки.

Напомним, Дарья Трепова* проходит обвиняемой по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге. 2 апреля 2023 года на творческом вечере в питерском кафе Дарья Трепова* подарила военкору Владлену Татарскому статуэтку, в которую была вмонтирована бомба. В результате взрыва Татарский погиб, более 40 человек пострадали.

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*Признана экстремисткой на территории РФ
#новости
#украина
#террористы
#суд
#санкт-петербург
#расследование
#дело
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Опрос: У бухгалтеров реже всего возникают проблемы при составлении резюме
Аналитики выяснили, каким специалистам проще всего даётся составление резюме
14 ноября 2023, 09:00

Фото: IStock/shironosov

У большинства россиян не возникает проблем при составлении резюме, однако есть представители определённых специальностей, которым это даётся сложно, рассказали «Радио 1» в сервисе Авито Работа. Всего в исследовании приняли участие 10 тысяч россиян.
Согласно данным опроса, 59% респондентов заявили не возникает проблем с подготовкой резюме. К таким людям относятся работники сфер бухгалтерии (64%), администрирования (63%) и строительства (63%). В этих сегментах специалистам может быть проще составлять резюме за счёт чёткого перечня задач и измеримых результатов, которые можно указать при подготовке документа. Со сложностями при составлении резюме чаще сталкиваются сотрудники сфер страхования и фитнеса (по 53%), а также сельского хозяйства и агропромышленности (52%).
«При составлении резюме нужно опираться на несколько важных критериев, которые помогут не только упростить процесс, но и сформировать максимально четкое и грамотное описание достоинств кандидата. Так, согласно данным опроса, в первую очередь респонденты стараются составлять резюме честно (45 процентов), делать его информативным (41 процент), и адаптировать в соответствии требованиям потенциального работодателя (41 процент). Кроме того, отдельное внимание россияне уделяют грамотности языка (38 процентов)», — рассказал управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель.
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#россияне
#сотрудники
#работники
#работа
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Мужчины и женщины на форуме Reddit рассказали о своих разочарованиях в сексе
14 ноября 2023, 08:50

Фото: istockphoto/shironosov

Своим опытом пользователи поделились в разделе AskReddit.
Многие пользователи, пишет «Лента.Ру» посочувствовали мужчине, который принимал лекарства, препятствующие эрекции.

«Мы с экс-девушкой развлекались, но она отказывалась сдаваться и пыталась помочь мне орально. У меня случился оргазм без эрекции. Вот что значит разочарование»,- пишет Camo_Toah, пользователь Reddit. 
Другой мужчина вспомнил секс с девушкой, у которой были странные предпочтения. 

«Я годами был влюблен в прекрасную девушку. Однажды мы случайно столкнулись в баре, отправились вместе домой, а потом во время секса она попросила наблевать ей в рот»,-вспоминает Important-Anybody-74. 
Женщина жаловалась на то, как однажды ей пришлось успокаивать неуверенного в себе парня. 

«Парень снял штаны и начал рыдать из-за того, что он необрезанный. Я полночи его успокаивала. Очень удивилась, ведь я ничего об этом не сказала»,-рассказала пользовательница Battyuterusbabe.
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#секс
#отношения
#общество
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#мужчины
#женщины
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В одной бывшей советской республике неожиданно бросили пить
OECD: Литва, Латвия и Чехия одни из самых пьющих стран мира
14 ноября 2023, 08:39

Фото: istockphoto/Kanizphoto

Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) сравнила употребление спиртных напитков в 48 странах мира, пишет Fox News.
В списке самых пьющих стран мира лидируют бывшие советские республики и государства Восточной Европы. Первыми стали Латвия и Литва. Жители этих стран выпивают в среднем 12 литров алкоголя в год. Далее следуют Эстония, Чехия и Болгария, там потребляют на литр меньше. Данных по России в отчете не представлено. 

В среднем жители этих стран выпивали 8,6 литра алкоголя ежегодно. В 2011 году этот показатель равнялся 8,9 литрам. Сильнее всего он сократился в Литве: 10 лет назад там пили на 2 литра больше. Резко бросили пить и в Ирландии. В Латвии наоборот начали пить на 2 литра больше, чем в 2011 году. В Мексике и Норвегии показатели тоже растут, но лишь на литр.

Запои случаются у 19% взрослого населения этих стран. В Дании, Румынии и Великобритании с этим сталкиваются более 30% населения. В Италии и Турции показатель значительно меньше: менее 3%. 

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Школьная консультантка занялась сексом с 14-летним учеником и попала под суд
14 ноября 2023, 08:07

Фото: istock / kicsiicsi

35-летняя школьная консультантка оказалась в суде за секс с учеником.
NBC Philadelphia пишет, что Келли Энн Шутте работала консультанткой в средней школе Pennridge South Middle School в штате Пенсильвания. Осенью прошлого года она сблизилась с 14-летним школьником. Консультантка регулярно переписывалась со школьником в сети и вызывала его в свой кабинет во время занятий. Из-за этого он пропускал уроки. Летом 2023 года Шутте и подросток начали заниматься сексом.

Об отношениях стало известно 17 июля. В тот день школьник находился в доме Шутте. Они целовались. Это заметил один из членов семьи женщины. Родственник выгнал подростка на улицу. Парень позвонил родителям и рассказал о своей связи с сотрудницей школы.

Мать школьника обратилась в полицию. Правоохранители начали расследование, во время которого нашли в телефоне школьника сообщения от Шутте и фотографии, которые были сделаны в её доме. Полиция арестовала школьную консультантку. 

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#подростки
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